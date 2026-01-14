Benfica em negociações com JPMorgan para financiar remodelação do Estádio da Luz

O Benfica está a explorar opções de financiamento junto de várias instituições financeiras, entre as quais o JPMorgan, com vista à remodelação do Estádio da Luz e ao desenvolvimento urbanístico da zona envolvente, avança a agência Bloomberg.

As negociações com o banco norte-americano ainda se encontram numa fase embrionária e não há garantias de que venham a resultar na formalização de um acordo, frisam as fontes citadas pela agência de notícias.

O JPMorgan tem vindo a desempenhar um papel relevante no financiamento de outros grandes clubes portugueses, nomeadamente o Sporting CP e o FC Porto, apoiando-os em operações de colocação privada de dívida de 225 milhões e 115 milhões, respetivamente.

Tanto o Benfica como o JPMorgan não comentam as negociações em curso.

O clube encarnado pretende aumentar a capacidade do Estádio da Luz dos atuais cerca de 68 mil lugares para 80 mil, num investimento estimado em 75 milhões de euros.

Paralelamente, está previsto o lançamento do projeto Benfica District, que transformará a área adjacente ao estádio num centro integrado de comércio, lazer e entretenimento. Este desenvolvimento urbano deverá implicar um investimento adicional de cerca de 220 milhões de euros, segundo revelou o diretor financeiro do clube, Nuno Catarino, numa reunião recente com sócios.

O projeto Benfica District recebeu luz verde dos acionistas numa assembleia geral realizada no início deste ano.