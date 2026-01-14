Centeno e os seus cinco concorrentes ao BCE ouvidos hoje no Parlamento Europeu

Mário Centeno e os restantes cinco concorrentes à vice-presidência do BCE foram esta quarta-feira ouvidos no Parlamento Europeu, no âmbito de um processo que poderá ficar concluído já na próxima terça-feira. As audições, por parte de deputados europeus do comité dos Assuntos Económicos e Monetários, decorreram à porta fechada e duraram cerca de trinta minutos cada uma, apurou o ECO.

Mário Centeno, por ordem alfabética do apelido, foi logo o primeiro a estrear-se neste formato, que incluiu uma declaração dos candidatos e algumas perguntas dos eurodeputados, com os trabalhos a serem conduzidos pela francesa Aurore Lalucq, que preside ao comité. Os restantes candidatos são Mārtiņš Kazāks, da Letónia, Madis Müller, da Estónia, Olli Rehn, da Finlândia, Rimantas Šadžius, da Lituânia, e Boris Vujčić, da Croácia.

Fechado o dia de audições, será feito um relatório que será remetido ao Conselho Europeu, documento que não tem força vinculativa.

No próximo dia 19, segunda-feira, haverá reunião do Eurogrupo. Já estava previsto que o tema da escolha para suceder a De Guindos fosse discutido e votado mas admitia-se que o resultado final de uma votação, que se adivinha complexa, pudesse passar para a reunião seguinte, já em fevereiro. No entanto, tem ganho força a convicção de que serão feitos todos os esforços para que haja uma decisão já na segunda-feira.

Cada país vota, de forma secreta, em rondas sucessivas, até se atingir a maioria qualificada exigida. Esta é de um mínimo de 16 votos favoráveis a um dos candidatos (72% dos países), mas isso não chega: tal valor tem de incluir países com pelo menos 65% da população da Zona Euro. Entretanto, continuam em curso os contactos diplomáticos entre os vários países, na busca de apoios para essa votação.