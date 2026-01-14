Chanel e Kering, dona da Gucci, entre os maiores credores da Saks

A Saks Global deve cerca de 3,4 mil milhões de dólares a credores, sendo que os créditos dos 30 maiores credores não garantidos totalizam 712 milhões de dólares.

A marca francesa de luxo Chanel e a Kering, detentora da Gucci, lideram a lista dos credores não garantidos da cadeia norte-americana de grandes armazéns Saks Global, que anunciou esta quarta-feira a sua falência. Segundo um documento judicial entregue em tribunal, têm créditos de 136 milhões de dólares e 60 milhões de dólares, respetivamente, avança a Reuters.

A Saks Global apresentou um pedido de proteção contra credores na terça-feira, numa das maiores falências do retalho dos últimos anos, pouco mais de um ano depois de um negócio que colocou sob o mesmo grupo a Saks Fifth Avenue, a Bergdorf Goodman e a Neiman Marcus.

A Saks Global deve cerca de 3,4 mil milhões de dólares a credores, sendo que os créditos dos 30 maiores credores não garantidos totalizam 712 milhões de dólares, de acordo com os documentos do processo de insolvência.

A Mayhoola, dona da Valentino, a Richemont, a Zegna, a LVMH, a Brunello Cucinelli e a Burberry figuram também entre os 30 maiores credores, a par das tecnológicas Meta e Google, do grupo Alphabet, segundo os mesmos documentos.

O nível de crédito de cada marca poderá depender do número de pontos de venda que opera nas lojas da Saks Global através de um modelo puramente grossista — em que a Saks Global compra os produtos — ou de um modelo de concessão, no qual as marcas mantêm a propriedade da mercadoria, explicou uma fonte do sector.

A Saks Global tem enfrentado há meses problemas de gestão de inventários e de dívida, o que levou a atrasos nos pagamentos a fornecedores, a uma remodelação profunda da equipa de gestão de topo e à expectativa generalizada de um pedido de falência.

As ações das empresas europeias de luxo, incluindo a maioria dos credores não garantidos, mantiveram-se globalmente estáveis na quarta-feira.

O presidente executivo e CEO da Saks Global, Richard Baker — o arquiteto da estratégia de aquisições que deixou o grupo fortemente endividado — abandonou o cargo e será substituído por Geoffroy van Raemdonck, antigo CEO da cadeia de grandes armazéns Neiman Marcus.

Vários credores reagiram à notícia da falência da Saks. A Brunello Cucinelli, a quem são devidos cerca de 21 milhões de euros (24,47 milhões de dólares), saudou a nomeação e afirmou ter “grande confiança no futuro da Saks Global”. Apesar de os analistas apontarem problemas estruturais que fragilizam os grandes armazéns, o fundador Brunello Cucinelli afirmou à Reuters, na semana passada, que estes continuam a ser os “verdadeiros guardiões da marca”.

A Ermenegildo Zegna elogiou também, na quarta-feira, a Saks Global, classificando-a como um “parceiro estratégico fundamental” para o sector do luxo. “Esperamos que, após estes momentos difíceis e sob a visão e liderança da nova equipa de gestão, a SAKS Global saia reforçada e continue a ser um parceiro central para o sector”, afirmou a Zegna em comunicado.

A Kering recusou comentar. A Chanel, a LVMH, a Richemont, a Burberry e a Mayhoola não responderam de imediato aos pedidos de comentário da Reuters.