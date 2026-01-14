Chega a Espanha o Pluvicto da Novartis, a primeira terapia com radioligantes para o tratamento do cancro da próstata metastático resistente à castração

O Ministério da Saúde aprovou o financiamento do Pluvicto [lutécio (177Lu) vipivotide tetraxetan] da Novartis, a primeira e única terapia direcionada com radioligantes para o tratamento de pacientes adultos com cancro da próstata metastático progressivo resistente à castração (CPRCm) positivo para o antígeno específico da membrana da próstata (PSMA).

A terapia é indicada em pacientes previamente tratados com inibidores do receptor androgénico (RA) e duas linhas de quimioterapia com taxanos, ou não elegíveis para uma segunda linha de taxanos, em combinação com terapia de privação androgénica.

No caso do CPRCm, a sobrevivência em cinco anos é de cerca de 15%, o que destaca uma importante necessidade médica não atendida e a prioridade de incorporar novas opções terapêuticas eficazes.

As terapias direcionadas com radioligantes representam uma nova abordagem baseada na oncologia de precisão, combinando diagnóstico e tratamento e atuando seletivamente sobre as células tumorais que expressam PSMA, um biomarcador presente em mais de 80% dos cancros da próstata. Esta estratégia permite atacar diretamente as células cancerosas, reduzindo o impacto sobre o tecido saudável e melhorando o perfil de segurança. Além do benefício clínico, esta terapia contribui para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e abre as portas para um novo paradigma no tratamento oncológico.

A Dra. Aránzazu González del Alba, presidente do Grupo Espanhol de Oncologia Geniturinária (SOGUG) e especialista em Oncologia Médica do Hospital Universitário Puerta de Hierro Majadahonda, explica que “através de um exame PET com um radiofármaco, podemos detectar toda a doença que expressa essa proteína de membrana, o PSMA, e com outro radiofármaco, o lutécio-177 PSMA, direcionar um tratamento específico para essas células tumorais com um perfil de segurança muito favorável. Desta forma, tratamos o que vemos e vemos o que tratamos».

A especialista destaca que o Pluvicto «conseguiu aumentar a sobrevivência global e a esperança de vida, retardar a progressão, obter uma resposta tumoral e melhorar a qualidade de vida e aliviar a dor», e acrescenta que o principal desafio é que «todos os doentes que tenham o perfil adequado e se encontrem na fase da doença em que o tratamento é indicado possam ter acesso a esta inovação terapêutica, independentemente da área geográfica».

A Dra. Virginia Pubul Núñez, presidente da Sociedade Espanhola de Medicina Nuclear e Imagem Molecular (SEMNIM) e chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Complexo Hospitalar Universitário de Santiago de Compostela (CHUS), salienta que este tratamento «representa um avanço decisivo para a medicina nuclear, que assume um papel terapêutico central na oncologia e reforça a colaboração multidisciplinar. Além disso, permite uma maior personalização do tratamento, ao selecionar os pacientes com base na biologia tumoral e oferecer uma terapia direcionada que otimiza o benefício clínico e a qualidade de vida”.

A autorização do Pluvicto é apoiada pelos resultados do ensaio de fase III VISION, no qual cumpriu os objetivos primários de sobrevivência global (SG) e sobrevivência livre de progressão radiológica (SLPr), reduzindo o risco de morte em 38% e o risco de progressão radiológica ou morte em 60%, em comparação com o tratamento padrão.

O Dr. Pablo Maroto, presidente do GUARD Consortium e diretor do Serviço de Oncologia Médica do Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, explica que «esta terapia administrada em pacientes com cancro da próstata metastático que progrediram para tratamentos hormonais e quimioterapia melhora a sobrevivência em comparação com o tratamento disponível», com «um perfil de toxicidade baixo e de pouca gravidade», oferecendo «uma nova linha terapêutica eficaz e com excelente tolerância para pacientes nos quais, na prática, os tratamentos disponíveis se esgotaram».

A Espanha ocupa uma posição estratégica no desenvolvimento e produção de terapias com radioligantes, sendo o país europeu que mais pacientes contribuiu para os programas de desenvolvimento clínico e abrigando em Saragoça um dos cinco centros da empresa no mundo com capacidade para produzir esses tratamentos. A fábrica de La Almunia de Doña Godina, com mais de 100 trabalhadores, desempenha um papel fundamental na sua fabricação e fornecimento global e consolidou um investimento total de 53 milhões de euros em 2025.

Lupe Martínez, diretora médica da Novartis, indicou que «na Novartis estamos a repensar a abordagem ao cancro, liderando a introdução de plataformas terapêuticas inovadoras que vão além das abordagens convencionais. Com as terapias com radioligantes, combinamos diagnóstico e tratamento numa única estratégia de precisão que ataca seletivamente as células tumorais, oferecendo novas possibilidades onde antes havia poucas opções».