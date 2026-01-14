Dividendos das maiores cotadas de Lisboa sobem 8% para 3,4 mil milhões

As maiores cotadas portuguesas e que integram o índice Stoxx Europe 600 preparam-se para entregar cerca de 3,4 mil milhões de euros em dividendos aos acionistas, o que representa uma subida de 8% em relação ao ano passado.

Quem são estas cotadas? EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins e BCP, cujos dividendos, de acordo com o estudo da Allianz Global Investors, corresponderão a um rendimento de 4,3% em relação ao preço da ação, acima dos 3,2% de dividend yield, associados ao Stoxx Europe 600.

Ainda assim, Portugal ocupa o sexto lugar dos dividendos mais atrativos no ranking europeu, que deverá ser liderado pela Noruega, com um rendimento de dividendos de 5,8%.

Ao todo, os dividendos das 600 maiores cotadas do Velho Continente deverão atingir os 454 mil milhões de euros, traduzindo uma subida de 4% em relação ao cheque que pagaram aos acionistas há um ano.

“A tendência altista dos dividendos na Europa mantém-se. Ainda que o crescimento em 2026 seja idêntico ao de 2025, esperamos um avanço mais significativo em 2027, impulsionado pelo aumento dos lucros das empresas europeias em 2026”, refere Grant Cheng, gestor de carteiras da Allianz Global Investor.

Por setores, a gestora prevê um maior crescimento dos dividendos no setor financeiro e uma descida no mercado de consumo discricionário.