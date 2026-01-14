Donos das salsichas Izidoro compram totalidade da empresa por 1,4 milhões

Os donos da empresa das salsichas e fiambres Izidoro e dos presuntos Damatta vão comprar a totalidade da empresa por 1,4 milhões de euros. A sociedade gestora do grupo centenário Montalva iniciou um processo de aquisição dos remanescentes 7,345% da Monte D’Alva – Alimentação S.A., que explora as insígnias de carnes e charcutaria.

Fonte oficial do grupo Montalva explica ao ECO que a operação de compra, que deverá ficar concluída até ao final do primeiro trimestre, se enquadra “no desenvolvimento normal societário, dada a concentração de capital existente”.

“A Izidoro/Montalva vai continuar a investir no desenvolvimento da sua atividade, estando focada na melhoria contínua e na excelência dos produtos que disponibiliza. Para tal, vai continuar a investir nas suas unidades e na proposta de valor para o cliente, a par do contínuo esforço de investigação e desenvolvimento”, garante a empresa do Montijo.

A informação consta dos registos societários, onde se detalha que a Monte D’Alva SGPS, liderada pelo empresário Luís Rodrigues, pretende adquirir as remanescentes 131.586.770 ações (cada uma de um cêntimo) que representam cerca de 7% do capital social e dos direitos de voto da Monte D’Alva. “A contrapartida da aquisição (…) será de 1.447.454,47 euros”, lê-se no mesmo documento. Atualmente, a posição que detém é de 92,655%.

A oferta de aquisição decorre desde a véspera de Natal e termina às 17h00 do próximo dia 16 de janeiro. Até sexta-feira, os acionistas da Monte D’Alva – Alimentação “poderão alienar as suas ações diretamente à Monte D’Alva SGPS”, na sede em Mafra e “durante o horário de expediente, devendo ser portadores dos títulos representativos das ações de que são titulares para que a operação de compra e venda possa efetivar-se”.

As mudanças societárias remontam a junho de 2025, quando a Monte D’Alva comprou ao anterior acionista – o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social – a totalidade da sua participação social na empresa de bens alimentares, o que fez com que passasse a deter a participação de aproximadamente 93%.

A sociedade gestora da Montalva tem mais duas participadas, além da Monte D’Alva – Alimentação: a Intergados – Comercialização, Integração e Produção de Animais S.A. (100%) e a Topigs Norsvin Portugal (25%) ligada a soluções de genética suína. Segundo os dados consultados pelo ECO, a proprietária da Izidoro e Damatta teve um volume de negócios de 166 milhões de euros em 2024, o que corresponde a uma subida homóloga de 2%, e os lucros aumentaram para 418 mil euros.

Em pleno verão desse ano, o Valgrupo, uma holding de Alcanede com 32 empresas na área da produção animal, comprou a Montalva o fundo de private equity ECS Capital, que controlava o grupo agroindustrial português desde 2011. A ribatejana Valgrupo fatura mais de 700 milhões de euros por ano e produz cerca de 1,8 milhões de suínos, 750 mil perus e também bovinos.