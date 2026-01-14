Corporate

Donos das salsichas Izidoro compram totalidade da empresa por 1,4 milhões

Negócio da sociedade de Luís Rodrigues deve ficar concluído até ao final do primeiro trimestre. Grupo centenário "vai continuar a investir no desenvolvimento da sua atividade", garante ao ECO.

Os donos da empresa das salsichas e fiambres Izidoro e dos presuntos Damatta vão comprar a totalidade da empresa por 1,4 milhões de euros. A sociedade gestora do grupo centenário Montalva iniciou um processo de aquisição dos remanescentes 7,345% da Monte D’Alva – Alimentação S.A., que explora as insígnias de carnes e charcutaria.

Fonte oficial do grupo Montalva explica ao ECO que a operação de compra, que deverá ficar concluída até ao final do primeiro trimestre, se enquadra “no desenvolvimento normal societário, dada a concentração de capital existente”.

“A Izidoro/Montalva vai continuar a investir no desenvolvimento da sua atividade, estando focada na melhoria contínua e na excelência dos produtos que disponibiliza. Para tal, vai continuar a investir nas suas unidades e na proposta de valor para o cliente, a par do contínuo esforço de investigação e desenvolvimento”, garante a empresa do Montijo.

A informação consta dos registos societários, onde se detalha que a Monte D’Alva SGPS, liderada pelo empresário Luís Rodrigues, pretende adquirir as remanescentes 131.586.770 ações (cada uma de um cêntimo) que representam cerca de 7% do capital social e dos direitos de voto da Monte D’Alva. “A contrapartida da aquisição (…) será de 1.447.454,47 euros”, lê-se no mesmo documento. Atualmente, a posição que detém é de 92,655%.

A oferta de aquisição decorre desde a véspera de Natal e termina às 17h00 do próximo dia 16 de janeiro. Até sexta-feira, os acionistas da Monte D’Alva – Alimentação “poderão alienar as suas ações diretamente à Monte D’Alva SGPS”, na sede em Mafra e “durante o horário de expediente, devendo ser portadores dos títulos representativos das ações de que são titulares para que a operação de compra e venda possa efetivar-se”.

As mudanças societárias remontam a junho de 2025, quando a Monte D’Alva comprou ao anterior acionista – o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social – a totalidade da sua participação social na empresa de bens alimentares, o que fez com que passasse a deter a participação de aproximadamente 93%.

A sociedade gestora da Montalva tem mais duas participadas, além da Monte D’Alva – Alimentação: a Intergados – Comercialização, Integração e Produção de Animais S.A. (100%) e a Topigs Norsvin Portugal (25%) ligada a soluções de genética suína. Segundo os dados consultados pelo ECO, a proprietária da Izidoro e Damatta teve um volume de negócios de 166 milhões de euros em 2024, o que corresponde a uma subida homóloga de 2%, e os lucros aumentaram para 418 mil euros.

Em pleno verão desse ano, o Valgrupo, uma holding de Alcanede com 32 empresas na área da produção animal, comprou a Montalva o fundo de private equity ECS Capital, que controlava o grupo agroindustrial português desde 2011. A ribatejana Valgrupo fatura mais de 700 milhões de euros por ano e produz cerca de 1,8 milhões de suínos, 750 mil perus e também bovinos.

