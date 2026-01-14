“É claro” que Trump quer “conquistar” a Gronelândia, avisa a Dinamarca

Internacional

Após a reunião nos EUA, o chefe da diplomacia dinamarquesa anunciou um grupo de trabalho de alto nível para debater as divergências sobre a Gronelândia. Alemanha também envia militares para a ilha.

Na reunião esta quarta-feira, em Washington, a Dinamarca “concordou em discordar” dos EUA sobre o futuro da Gronelândia. O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês admitiu que Donald Trump não mudou de ideias sobre anexar a ilha ártica, mas abriu a porta a mais um fórum diplomático entre os dois países com a constituição de um grupo de trabalho de alto nível para debater as “divergências profundas”.

“É claro” que o Presidente norte-americano “ambiciona conquistar a Gronelândia”, disse o ministro Lars Løkke Rasmussen, após o encontro ainda assim “construtivo” com o vice-presidente dos EUA JD Vance e Secretário de Estado Marco Rubio.

Rasmussen considerou “totalmente inaceitável” qualquer desrespeito pela integridade territorial da ilha e reiterou que o grupo de trabalho deve agora “concentrar-se em abordar as preocupações de segurança norte-americanas, respeitando as linhas vermelhas da Dinamarca”.

