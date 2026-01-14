Espanha pede à UE para limitar compra de casas nas ilhas Canárias
Espanha propôs a Bruxelas que autorize o Governo a limitar a compra de casas que não se destinem ao uso residencial, numa altura em que os estrangeiros representam 36% das vendas na região.
O Governo espanhol quer limitar a compra de casas nas Ilhas Canárias que não se destinem a fins residenciais, com o objetivo de reduzir a pressão sobre o mercado imobiliário e facilitar o acesso à habitação por parte dos jovens e grupos vulneráveis, avança o Expansión.
A proposta faz parte de um pacote de medidas que o ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol entregou a Bruxelas, numa altura em que os estrangeiros representam 36% das vendas de imóveis nas Ilhas Canárias.
O objetivo passa por travar, ou até mesmo proibir, a compra de imóveis por parte de estrangeiros que não tenham residência nas ilhas Canárias, numa altura em que os preços das casas na região disparam mais de 50% na última década.
O presidente da comunidade autónoma das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, deslocou-se a Bruxelas para persuadir a Comissão Europeia a tomar medidas, apresentando estatísticas que mostram que, nas Ilhas Canárias, uma em cada quatro casas à venda é adquirida por estrangeiros. Argumentou ainda que as ilhas dispõem de um território fragmentado e limitado, onde as pressões do mercado imobiliário afetam de forma desproporcionada a população residente.
Por sua vez, o ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apelou igualmente a Bruxelas para que “a aquisição de habitações nas regiões mais periféricas para uso não residencial seja limitada através de mecanismos legislativos, de forma a reduzir os preços e dar oportunidade aos jovens e a outros grupos com maiores dificuldades o acesso à habitação”.
