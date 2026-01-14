Internacional

EUA suspendem vistos de entrada a 75 países

A medida da Casa Branca entra em vigor a partir de 21 de janeiro, por tempo indeterminado. Países como o Brasil, Rússia, Irão e Afeganistão estão na lista.

Os EUA anunciaram que vão suspender os vistos de entrada a 75 países a partir de 21 de janeiro, por tempo indeterminado, até que o departamento realize uma reavaliação do processamento de vistos, avança a Fox News. Brasil, Rússia, Irão e Afeganistão estão na lista.

Com esta medida, a Casa Branca pretende reprimir candidatos que possam tornar-se um encargo público, refere a Fox News, que teve acesso a um memorando do Departamento de Estado. O documento orienta os funcionários dos consulados a recusarem vistos de entrada enquanto o executivo reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

A Somália, Rússia, Afeganistão, Brasil, Irão, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iémen estão entre os países visados, apesar da lista completa ainda não ter sido publicada.

“O Departamento de Estado vai utilizar a sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis os potenciais imigrantes que se tornariam um encargo público para os EUA e explorariam a generosidade do povo americano”, disse o porta-voz do departamento, Tommy Pigott, em comunicado.

(Notícia atualizada com mais informação)

