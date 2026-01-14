Governo avança com revisão das carreiras gerais da Função Pública em 2027

O Governo vai avançar com a revisão das carreiras gerais da Função Pública em 2027, tal como já constava da proposta de acordo que havia apresentado às estruturas sindicais, revelou esta quarta-feira o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, à saída de mais uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças.

Mas não há novidades relativamente à proposta de atualização salarial para este ano, que se mantém nos 56,58 euros para ordenados até cerca de 2.600 euros ou de 2,15% para vencimentos superiores. Também o subsídio de refeição não vai para além dos 6,15 euros, tal como tinha proposto a governante, o que significa um aumento de 15 cêntimos face ao valor atual de seis euros por dia trabalhado. Santana considera “inadmissível” que o Governo “não mexa uma vírgula na proposta que apresentou”, indicando que não irá assinar o acordo, e desafiou o Executivo para uma “negociação extraordinária para discutir aumentos salariais intercalares” ainda para este ano.

“Nós continuamos a não aceitar acordos que prejudiquem os trabalhadores, que lhes retirem poder de compra, que não reponham aquilo que têm sido os cortes sucessivos ao longo dos anos”, afirmou o coordenador da Frente Comum.

Sebastião Santana referiu que a reunião desta manhã “servia para encerrar formalmente o processo” de negociação geral anual para a Administração Pública, atualmente em curso, e que a informação que foi transmitida pela secretária de Estado é a de que esta “é a última reunião”. Para a Frente Comum, o acordo proposto pelo Governo é de “empobrecimento” e fica “aquém do necessário”, pelo que a federação disse que não o iria subscrever.

“Nós não vamos pedir negociação suplementar nem vamos participar nela caso ela exista”, acrescentou. “No entanto, pedimos a abertura de um processo negocial extraordinário para discutir aumentos intercalares para este ano”, salientou.

A Frente Comum, afeta à CGTP, exige um aumento salarial de 15% num mínimo de 150 euros, a partir de 1 de janeiro, bem como a atualização do subsídio de alimentação para 12 euros.

