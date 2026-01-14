Governo da Madeira vai criar capital de risco para apoiar empresas e ‘startups’

Negócios

Este capital de risco será gerido pela Secretaria da Economia e vai permitir consolidar um ecossistema empreendedor, colaborativo e competitivo na região da Madeira.

O Governo da Madeira vai criar um capital de risco, gerido pela Secretaria da Economia, para apoiar empresas e ‘startups’ que querem crescer, inovar e criar valor na região, anunciou esta quarta-feira o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque.

“A Secretaria da Economia vai assumir o capital de risco, ou seja, vai ser parceira num capital de risco que será essencial para o financiamento das empresas e designadamente das ‘startups'”, afirmou Miguel Albuquerque.

O governante falava na cerimónia de assinatura de um memorando entre o Governo Regional, a Startup Portugal e a Startup Madeira, que decorreu no salão nobre do executivo insular, no Funchal.

Miguel Albuquerque indicou também que o projeto para um centro de incubação de empresas será reformulado para uma solução mais simples e económica em relação ao inicialmente apresentado.

Miguel Albuquerque

Presidente do Governo Regional da Madeira

O presidente do governo madeirense (PSD/CDS-PP) referiu que estava previsto “um edifício maravilhoso, muito bonito, mas caríssimo”, pelo que o executivo vai optar por fazer “uma estrutura modular, mais simples, mais funcional”, que ficará junto ao campus da Universidade da Madeira.

“Não precisamos de gabinetes luxuosos, o que precisamos é de gente a pensar, o que interesse é o conteúdo”, defendeu.

Numa nota de imprensa, o Governo Regional salienta que o protocolo assinado, esta quarta-feira, visa “aprofundar a articulação entre as entidades, promovendo a criação de condições favoráveis ao crescimento de startups e ‘scaleups’, bem como à consolidação de um ecossistema empreendedor, colaborativo e competitivo, alinhado com as melhores práticas nacionais e internacionais”.

