Grupo de defesa checo CSG avança para IPO

O grupo de defesa checo CSG, uma das empresas europeias do setor de maior crescimento, prepara-se para ir ao mercado levantar capital para alimentar a sua expansão global. A empresa, que produz munições e viaturas militares, planeia uma entrada na Bolsa de Amesterdão e poderá levantar mais de três mil milhões de dólares.

A empresa, com raízes na Guerra Fria, produz munições, camiões militares, veículos blindados e lançadores de rockets, tendo alavancado os seus resultados desde a invasão russa à Ucrânia que levou ao aumento dos orçamentos de defesa dos países.

Dados divulgados pela Reuters, apontam que CSG foi uma das empresas de defesa com maior crescimento no ano passado (mais de 180%) entre os 100 maiores fabricantes a nível global, num ano em que os gastos com defesa subiram 9% para 2,7 biliões de dólares.

A empresa, que fechou um contrato de 2,2 mil milhões de dólares com a fabricante de munições de pequeno calibre Kinetic Group em 2024, admite estar interessado em fazer aquisições. “Faremos certamente algumas aquisições”, disse Michal Strnad, dono e CEO da CSG em Praga, acrescentando que a empresa quer se tornar “completamente integrada verticalmente” em toda a sua gama de produtos, noticia a Reuters.

“Não quero ser pressionado pelos fornecedores. Não queremos ser reféns, queremos ter tudo sob nosso controle, queremos administrar, queremos ser responsáveis ​​e, claro, queremos manter a margem de lucro”, disse. A companhia equaciona a entrada em novas áreas, como produção de motores para drones e mísseis, refere a agência noticiosa.

Há planos para avançar para um IPO para levantar capital num momento em que há uma forte aposta no setor da defesa dado o atual momento geopolítico. Fontes ouvidas pela Reuters, apontam que a empresa poderá levantar mais de três mil milhões de dólares de capital no IPO. Fonte da empresa, refere que a oferta poderá acontecer nas “próximas semanas”, refere a Reuters (conteúdo em inglês/acesso reservado).