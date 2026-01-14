IA a ajudar no recrutamento de talento? Portugal abaixo da média global

Quatro em cada dez empresas portuguesas já usam Inteligência Artificia (IA) para ajudar no recrutamento e integração dos trabalhadores, de acordo com um novo estudo da Experis. A nível global, mais de metade dos empregadores já recorrem a esse tecnologia, o que significa em Portugal a adoção é inferior do que verificado noutros países.

“A aquisição de talento é uma das áreas em que a adoção de tecnologias baseadas em IA está mais avançada, refletindo uma integração prática crescente nos processos de contratação”, começa por sublinhar a consultora de recursos humanos.

E detalha: “mais de metade dos empregadores a nível global (53%) já utiliza ferramentas de IA na contratação e integração de colaboradores. Em Portugal, a adoção é ligeiramente inferior, atingindo 40%“.

Ainda assim, por cá, um quarto dos empregadores está a contar implementar soluções de IA no recrutamento de talento, nos próximos 12 meses, o que poderá mitigar o fosso hoje existente entre Portugal e a média global.

Por outro lado, o estudo da Experis sinaliza que também os próprios candidatos estão a usar cada vez mais esta tecnologia para encontrar oportunidades de emprego.

Cerca de 80% dos empregadores nacionais consideram aceitável que os candidatos recorram à IA para procurar emprego. Experis

Cerca de oito em cada dez empregadores portugueses já consideram aceitável o recurso a essas ferramentas. Em concreto, 35% aceitam que a IA seja usada pelos candidatos para explorar potenciais empresas e oportunidades, 31% para preparar entrevistas, 29% para obter informação sobre a empresa e 28% para otimizar o currículo ou a carta de recomendação.

Também neste ponto, Portugal está abaixo da média global (os referidos 80% contra 85%), o que significa que lá fora a aceitação é ainda maior.

“A abertura ao uso de IA por parte dos candidatos varia entre setores. Em Portugal, as áreas de Tecnologias da Informação, Energia e Serviços Públicos, bem como Transportes, Logística e Automóvel, destacam-se como as mais recetivas à utilização destas ferramentas durante o processo de recrutamento”, é ainda indicado no estudo.

Em Portugal, as áreas de Tecnologias da Informação, Energia e Serviços Públicos, bem como Transportes, Logística e Automóvel, destacam-se como as mais recetivas à utilização destas ferramentas durante o processo de recrutamento. Experis

Acrescenta, além disso, que foi identificada uma relação direta entre o nível de maturidade digital das organizações e a abertura ao uso da IA, isto é, “empresas menos propensas a adotar IA internamente tendem a ser também menos recetivas à sua utilização por parte dos candidatos”.