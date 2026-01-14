MIR Asturias indica seis conselhos fundamentais para enfrentar com sucesso o MIR 2025-26

A poucos dias da realização do exame MIR 2025-2026, os mais de 16.000 candidatos admitidos estão a finalizar os preparativos para uma das provas mais exigentes e que marcará o seu futuro profissional. Neste momento, «a gestão do tempo, a segurança pessoal e o controlo emocional podem ser tão determinantes quanto o conhecimento acumulado», observa María Bergia, diretora académica da MIR Asturias.

A primeira dica é respeitar o descanso como parte da preparação. Dormir menos para ganhar horas de estudo é uma das decisões mais comuns e, no entanto, uma das menos eficazes. A falta de sono afeta diretamente a concentração, a memória e a capacidade de raciocínio clínico. Manter horários de descanso estáveis, semelhantes aos do dia do exame, favorecerá um melhor desempenho cognitivo e ajudará a chegar ao MIR com maior clareza mental.

Outra recomendação é cuidar da gestão emocional e reduzir os estímulos negativos. Nos dias que antecedem o MIR, a carga emocional e o nervosismo podem tornar-se um dos principais fatores de bloqueio. Conversas repetidas sobre o exame ou a exposição a mensagens negativas nas redes sociais e fóruns aumentam a ansiedade e minam a confiança. Reduzir conscientemente esse tipo de estímulo e concentrar a atenção no próprio processo contribuirá para preservar a estabilidade emocional e a capacidade de concentração, dois elementos essenciais para tomar boas decisões sob pressão no dia do exame.

Manter hábitos conhecidos e evitar mudanças bruscas é o terceiro conselho. A última semana não é o momento para experimentar. Mudanças na alimentação, consumo excessivo de cafeína ou a introdução de novas rotinas podem alterar o equilíbrio físico e mental. Manter os hábitos que funcionaram durante a preparação trará estabilidade e reduzirá o risco de desconfortos físicos ou quedas inesperadas no desempenho.

O quarto é confiar no trabalho realizado e evitar a exigência excessiva final. Os candidatos ao exame MIR devem ter claro que a última semana não define meses de preparação. Chegar ao exame com uma atitude serena, confiando no trabalho realizado e evitando esforços extremos de última hora, favorecerá um melhor desempenho. A experiência demonstra que a segurança e a clareza mental pesam tanto quanto o conhecimento adquirido.

Antecipar e resolver toda a logística do exame é a quinta recomendação. A preparação para o dia do exame não é apenas académica. Ter clareza sobre o local do exame, o trajeto até lá, a documentação necessária e o material a levar evitará tensões desnecessárias nas horas que antecedem o exame. Reduzir os imprevistos permitirá que a energia mental se concentre no exame e não em questões organizacionais.

A sexta recomendação é usar os simulados de forma estratégica. Na reta final, os simulados podem ser muito úteis. Ao realizá-los em condições semelhantes às do exame, os candidatos poderão ajustar os tempos, identificar sensações e reduzir a incerteza. Não menos importante é a análise fundamentada posterior, que permitirá estabelecer bases úteis na hora de enfrentar o exame oficial.

Nesse sentido, o MIR Asturias realizará neste sábado, 17 de janeiro, um simulacro – em diferentes pontos da nossa geografia – que replicará as condições reais para os seus alunos, uma iniciativa que permite familiarizar-se com as sensações do dia do exame e consolidar a estratégia pessoal antes da prova oficial.