Na segunda sondagem do dia, Ventura aparece à frente, mas Seguro ganha na 2.ª volta

André Ventura lidera as intenções de voto às eleições presidenciais do próximo domingo, dia 18 de janeiro, mostra a mais recente sondagem realizada pela Aximage, publicada esta quarta-feira pelo Diário de Notícias. A uma curta distância, em segundo lugar, aparece António José Seguro, colocando os dois candidatos bem posicionados para passar à segunda volta, na qual o socialista sairia vencedor com 49% das intenções de voto.

Tal como acontece na sondagem da Intercampus, André Ventura volta a surgir à frente das intenções de voto no barómetro da Aximage, com 22,1%, sem distribuição de indecisos, e com 24,7%, com distribuição.

Tendo em conta esta nova sondagem, o socialista António José Seguro seria o segundo mais votado, surgindo com 19,9% das intenções de voto, ou 23%, sem distribuição e com distribuição de indecisos.

Nesta sondagem, João Cotrim de Figueiredo é o terceiro candidato mais votado, com 13,5% das intenções de voto, ou 14,9%, com distribuição de indecisos.

Luís Marques Mendes e o almirante Henrique Gouveia e Melo surgem colados em 4.º e 5.º, respetivamente, com 11,9% e 11,3% das intenções de voto, ou 14,9% e 13,6%, considerando uma distribuição de indecisos.

A confirmar-se os dois candidatos numa segunda volta, a sondagem da Aximage dá uma vitória clara a António José Seguro, com 49% das intenções de voto, enquanto André Ventura recolhe apenas 29%.

A sondagem foi realizada entre os dias 9 e 12 de janeiro, com uma taxa de resposta de 70,69% em entrevistas telefónicas e uma aplicação online.