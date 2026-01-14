Negócios +M

Netflix considera mudar oferta pela Warner Bros para pagamento 100% em dinheiro

A gigante do streaming está a ponderar converter a sua proposta inicial de compra da Warner Bros composta por dinheiro e ações numa unicamente composta por pagamento em dinheiro.

A Netflix está a considerar modificar os termos da proposta de aquisição da Warner Bros Discovery (WBD) para apresentar uma oferta revista, totalmente em dinheiro, pelos estúdios e pela HBO Max.

O objetivo é acelerar uma transação que pode levar meses para ser finalizada devido à potencial oposição política à fusão, bem como ao interesse da rival, a Paramount Skydance, em adquirir 100% da empresa liderada por David Zaslav.

De acordo com o acordo original, proposto em 5 de dezembro, os acionistas da Warner Bros receberiam 27,75 dólares por ação, incluindo 23,25 dólares por ação da WBD em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix, elevando o valor total da oferta para aproximadamente 82,7 mil milhões de dólares — 70,94 mil milhões de euros. No entanto, fontes familiarizadas com a situação disseram à Bloomberg que a plataforma sediada em Los Gatos está a ponderar modificar os termos da sua proposta para realizar o pagamento integralmente em dinheiro.

Essa mudança faria sentido depois do preço das ações da Netflix ter perdido cerca de 25% do seu valor desde que anunciou o interesse na WBD em outubro passado. A Netflix, que garantiu 59 mil milhões de dólares — 50,61 mil milhões de euros — em financiamento de bancos de Wall Street para apoiar a aquisição, tem capacidade financeira para obter mais empréstimos, mantendo ainda uma sólida classificação de crédito, de acordo com Stephen Flynn, analista sénior de crédito da Bloomberg Intelligence.

Na segunda-feira, a Paramount Skydance entrou com um processo contra a Warner Bros Discovery para obrigar a empresa a divulgar os detalhes da oferta da Netflix, depois de o conselho da proprietária da HBO Max considerar a proposta de fusão da plataforma de streaming superior.

Em 8 de dezembro, a Paramount tinha lançado uma contraproposta de 93 mil milhões de euros para comprar a Warner Bros, dias após o anúncio de um acordo para a compra desta empresa pela Netflix por cerca de 71 mil milhões de euros. A Paramount não aumentou o valor da sua oferta de compra, mas alterou alguns parâmetros, acrescentando, nomeadamente, uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do bilionário Larry Ellison, pai do presidente da Paramount.

O conselho de administração da Warner Bros Discovery rejeitou “por unanimidade” a nova oferta da Paramount, reafirmando a sua preferência pela oferta de aquisição da Netflix.

A aquisição por parte da Netflix permite à empresa adquirir o catálogo de filmes, mas também o serviço de streaming concorrente HBO Max. A concretizar-se, o negócio trata-se da maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney, por 71 mil milhões de dólares — 60,96 mil milhões de euros –, em 2019.

