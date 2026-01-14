Nova sondagem dá Ventura à frente seguido de Mendes e Cotrim

Se as eleições presidenciais de 18 de janeiro fossem hoje, André Ventura seria o candidato mais votado, com 18,6% das intenções de voto, garantindo assim a passagem à segunda volta, segundo a sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã /CMTV /Now.

Depois do estudo de opinião da Católica ter dado Ventura e Seguro como os candidatos que passariam à segunda volta, o barómetro da Intercampus mostra o candidato do Chega novamente na primeira posição na preferência dos eleitores. Mas relega para terceiro lugar o candidato socialista, colocando Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo praticamente empatados na segunda posição.

Apenas com uma distância de um ponto percentual, o candidato apoiado por PSD/CDS consegue assim segurar a passagem à segunda volta com André Ventura, ao conseguir angariar 15,3% dos votos. O candidato da IL aparece logo a seguir, com 14,3%.

Mais atrás, na quarta e quinta posições, respetivamente, surgem António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo praticamente empatados. O candidato apoiado pelo PS colhe 12,5% das intenções de voto, enquanto o ex-almirante fica-se pelos 12,3%.

O trabalho de campo para este barómetro durou até terça-feira, depois de na segunda-feira o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ter admitido apoiar André Ventura numa eventual segunda volta, e de ter sido visado por uma denúncia de assédio de uma ex-assessora dos liberais e atual assessora do Governo.

Face ao barómetro do mês passado, os indecisos quase duplicam, estando agora nos 19,6%, uma percentagem superior à de qualquer candidato. Simultaneamente, os candidatos mais à esquerda dão o maior tombo nas intenções de voto. Com estes resultados, Catarina Martins (2,6%), Jorge Pinto (1,9%) e António Filipe (1,7%) não têm hipóteses de passar a uma segunda volta.

(Notícia atualizada às 17h30)