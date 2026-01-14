Operadora de satélites Open Cosmos ganha espectro de comunicações do Liechtenstein

A Open Cosmos, que em Portugal comprou a Connected, ganhou espectro de comunicações de banda Ka de alta prioridade do Liechtenstein, permitindo-lhe “construir e operar a sua nova constelação soberana de satélites de banda larga em órbita baixa da Terra (LEO)”. “Lançaremos os nossos primeiros satélites nas próximas semanas”.

“A obtenção destas licenças de banda Ka no Liechtenstein é um momento decisivo para a Open Cosmos, já que nos proporciona uma oportunidade inestimável de concretizar as ambições espaciais e o verdadeiro potencial da Europa. Com a nossa abordagem completa para o projeto, fabrico, lançamento e operação contínua de satélites, seremos rápidos na implementação e lançaremos os nossos primeiros satélites nas próximas semanas”, diz Rafel Jordà Siquier, fundador e CEO da Open Cosmos, citado em comunicado.

A empresa tem histórico de mais de uma década no lançamento de satélites de telecomunicações e observação da Terra e, após a aprovação das licenças, “está agora a aplicar o conhecimento à conectividade e comunicações via satélite”.

“Essa será uma oferta exclusiva que garantirá que utilizadores governamentais, empresariais e institucionais, em toda a Europa e noutros continentes, compreendam situações críticas na Terra em tempo real, permitindo a gestão e a tomada de decisões rápidas”, destacam.

A Open Cosmos, que já fornece os seus serviços para governos no Reino Unido, Portugal, Grécia e Espanha, “lançará os seus dois primeiros satélites desta nova constelação no primeiro trimestre de 2026”, tendo a Rocket Lab como parceira de lançamento, com a descolagem programada para Mahia, na Nova Zelândia.

Os satélites foram fabricados na sede da Open Cosmos em Harwell, Oxfordshire, com a contribuição de equipas de Espanha, Portugal — mercado onde a companhia não só comprou a Connected como planeia abrir uma unidade em Coimbra — e Grécia.