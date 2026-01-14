Parlamento Europeu destaca Centeno e candidato letão como preferidos para vice-presidência do BCE

O Parlamento Europeu recomenda Mário Centeno e o letão Mārtiņš Kazāks como os seus preferidos para ocupar o lugar de vice-presidente do Banco Central Europeu. Esta é uma opinião não vinculativa e surge depois de os deputados terem ouvido os seis candidatos, esta quarta-feira.

“Em 14 de janeiro, os membros do comité dos Assuntos Económicos e Monetários tiveram trocas de ideias informais com os seis candidatos ao cargo do próximo Vive-presidente do BCE. Os coordenadores do comité, presentando a maioria da composição do comité, apoiaram Mārtiņš Kazāks e Mário Centeno como os candidatos preferidos para este cargo“, pode ler-se num comunicado, atribuído a Aurore Lalucq, que preside ao comité em causa. Esta responsável acrescenta: “informei consequentemente o Presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakákis, e o Presidente do Ecofin e Ministro das Finanças de Chipre, Makis Keravnos”.

As reuniões informais desta quarta-feira duraram cerca de 30 minutos cada, tendo cabido a Centeno o primeiro encontro. Foram ouvidos, além do português e do Governador do banco central da Letónia, Madis Müller, da Estónia, Olli Rehn, da Finlândia, Rimantas Šadžius, da Lituânia, e Boris Vujčić, da Croácia, que continuam na corrida, até porque este é um passo formal mas cujo desfecho não vincula a decisão dos ministros das Finanças.

No próximo dia 19, segunda-feira, haverá reunião do Eurogrupo. Já estava previsto que o tema da escolha para suceder a De Guindos fosse discutido e votado mas admitia-se que o resultado final de uma votação, que se adivinha complexa, pudesse passar para a reunião seguinte, já em fevereiro. No entanto, tem ganho força a convicção de que serão feitos todos os esforços para que haja uma decisão já na segunda-feira.

Cada país vota, de forma secreta, em rondas sucessivas, até se atingir a maioria qualificada exigida. Esta é de um mínimo de 16 votos favoráveis a um dos candidatos (72% dos países), mas isso não chega: tal valor tem de incluir países com pelo menos 65% da população da Zona Euro. Entretanto, continuam em curso os contactos diplomáticos entre os vários países, na busca de apoios para essa votação.

Quem é Mārtiņš Kazāks

Juntou-se à corrida no início de novembro, embora já se especulasse que a Letónia teria interesse em propor um candidato. Com 52 anos, tem como outros candidatos formação académica no estrangeiro: licenciou-se em Economia em Cambridge e fez mestrado e doutoramento, na mesma àrea, na Queen Mary University, em Londres. Teve um longo e bem sucedido percurso na banca do seu país, nomeadamente no Hansabank Group (hoje em dia Swedbank), com presença relevante na Letónia. Em 2018 saiu de economista-chefe da instituição para integrar o conselho de supervisão do banco central da Letónia. Colaborou também, na área de previsões económicas e de desenho de políticas fiscais, com o ministério das Finanças do seu país.

Em dezembro de 2019 foi nomeado governador do Banco da Letónia, tornando-se o mais jovem de sempre a ocupar esse posto. Tem chamado a atenção por ser relativamente vocal nas suas declarações acerca do rumo das taxas de juro do banco central europeu. O seu perfil enquanto candidato cresce agora que foi recomendado, juntamente com Centeno, pelo Parlamento Europeu.