Portuguesa Start Ventures entra na insurtech WeatherPromise

A Start Ventures, empresa de capital de risco do Banco BIG, participou na ronda Series A de 12,8 milhões de dólares da WeatherPromise, uma insurtech que “garante o bom tempo para férias, atividades ao ar livre, experiências e eventos”.

A WeatherPromise é, na prática, uma mediadora de seguros, que fornece garantias meteorológicas, reembolsando automaticamente os consumidores se o tempo for pior do que o prometido. A empresa “está a tornar-se indispensável para o setor, transformando a forma como o mundo planeia e reserva viagens, concertos e atividades ao ar livre”, diz a Start Ventures.

O seu produto já é proposto nas plataformas da cadeia hoteleira Marriott, Expedia, JetBlue, Invia e HomeToGo, e funciona como um seguro paramétrico. Em 2025, a empresa garantiu a meteorologia de viagens em 95 países em seis continentes, permitindo aos parceiros aumentar as reservas durante todo o ano, incluindo nas “shoulder seasons”, período próximo à temporada alta.

“A WeatherPromise resolve uma falha fundamental no mercado: o seguro tradicional protege o cancelamento financeiro, mas ignora a experiência do viajante quando é prejudicada pelo clima,” afirma João Freire de Andrade, Executive Director da Start Ventures. “Numa altura em que a volatilidade climática torna os destinos menos previsíveis, a WeatherPromise construiu uma solução elegante que remove a ansiedade do consumidor e impulsiona a procura para a indústria de turismo”, diz.

Com sede no Delaware, Estados Unidos, mas com uma sucursal em Berlim, a WeatherPromise é supervisionada na Alemanha e está registada em Portugal em regime de livre prestação de serviços (LPS). Tem o suporte da Greenlight Re uma resseguradora que conta com um negócio de inovações – a Greenlight Re Innovations – para apoio a insurtechs com capital e capacidade atuarial. A Greenlight Re obteve cerca de 800 milhões de euros em prémios durante o ano passado e conta com rating A (excelente) atribuído pela agência A.M.Best.

A ronda Series A de 12,8 milhões de dólares da WeatherPromise foi liderada pela Maveron, sociedade de capital de risco co-fundada por Howard Schultz – fundador da Starbucks – e destinou-se a acelerar o desenvolvimento do produto, expandir parcerias estratégicas e escalar a plataforma. Acabou mais de três vezes oversubscribed elevando o total de capital levantado pela WeatherPromise para mais de 22 milhões de dólares.

Para além da Start Ventures, a operação contou com investimentos da 1Sharpe, Lerer Hippeau, Clocktower Ventures, bem como de Mark Okerstrom, ex-CEO do Expedia Group.

“O nosso investimento na Series A foi, em última análise, uma aposta na velocidade de execução desta equipa,” acrescentou João Freire de Andrade. “Ao garantirem parcerias profundas com as maiores marcas de viagens do mundo, a WeatherPromise não está apenas a vender um produto; está a capturar a rede e a criar um novo standard de confiança na indústria”, conclui.