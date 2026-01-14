Sindicato pede a fotojornalistas que recusem imposições do FC Porto

Jornalismo

O Sindicato dos Jornalistas "considera inadmissível o documento que o FC Porto quer obrigar os fotojornalistas a assinar para poderem trabalhar nos eventos desportivos do clube".

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) pediu aos fotojornalistas que recusem as imposições do FC Porto para trabalhar no estádio do Dragão, lembrando que estes já estão abrangidos pela lei de imprensa e código deontológico.

Num comunicado, o SJ disse que “considera inadmissível o documento que o FC Porto quer obrigar os fotojornalistas a assinar para poderem trabalhar nos eventos desportivos do clube, nomeadamente nos jogos no Estádio do Dragão”.

A estrutura sindical lembrou que a “Carteira Profissional de Jornalista, cuja emissão enquadra os profissionais no cumprimento de quesitos éticos, deontológicos e legais, é suficiente para a atribuição de acreditações para eventos públicos“, apontando que “é o único critério que o SJ pode aceitar para que seja garantido o acesso dos jornalistas“.

O sindicato lembrou ainda que “os jornalistas já estão obrigados a cumprir a Lei de Imprensa e o Estatuto do Jornalista” e têm ainda “um Código Ético e Deontológico que é a base do exercício da profissão”. Não precisam, por isso, “que um clube ou outra instituição venha requerer, por escrito e assinado, esse compromisso”.

Segundo o sindicato, o documento que o FC Porto propôs aos fotojornalistas tem alíneas “absolutamente inaceitáveis”, por serem “limitadoras do exercício da profissão, por isso passíveis de violar a Lei de Imprensa, o que é crime segundo o quadro legal português”, sendo outras “tão desnecessárias quanto difíceis de compreender, mas impossíveis de tolerar”.

O SJ quer acreditar que o FC Porto é um clube democrático, que, percebendo o erro que é exigir a assinatura deste documento, vai recuar nesta exigência e cumprir a lei, credenciando fotojornalistas com carteira profissional para os eventos que organiza, começando já hoje no encontro para a Taça de Portugal”, destacou.

Pediu ainda aos fotojornalistas em serviço nos eventos do FC Porto que recusem “a assinatura do documento proposto” e não aceitem “trabalhar sem condições dignas e de segurança”, apelando ainda a que as redações “apoiem os fotojornalistas e recusem publicar fotos que não sejam feitas por pessoas legalmente habilitadas para o exercício da profissão”.

Ainda assim, disse, o SJ partilha, “apesar de discordar do documento proposto, as preocupações do FC Porto quanto ao uso indevido do material fotográfico obtido nos jogos“, acrescentando que há anos que o sindicato “se bate para que apenas sejam atribuídas acreditações a jornalistas com carteira profissional, seja em eventos desportivos, culturais ou outros”.

Se o FC Porto pretende fazer impedir ou limitar a entrada de pessoas que fazem usos indevidos de fotos tiradas no âmbito de um evento de interesse público, tem solução fácil: dá acesso apenas a fotojornalistas com carteira profissional“, rematou.

