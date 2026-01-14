Suécia vai enviar militares para a Gronelândia a pedido da Dinamarca

A Suécia vai enviar pessoal militar para a Gronelândia, a pedido da Dinamarca, para participar no reforço da segurança do território autónomo prometido por Copenhaga, anunciou hoje o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na rede social X.

Os oficiais destacados para o local “vão preparar as próximas etapas no âmbito do exercício dinamarquês ‘Operation Arctic Endurance'”, precisou Kristersson, frisando que o envio de militares suecos ocorre “a pedido da Dinamarca”. Segundo o primeiro-ministro, os militares integram um grupo composto por forças de “vários países aliados”.

Hoje, o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, afirmou que a Dinamarca vai reforçar a presença militar na Gronelândia, território cobiçado pelos Estados Unidos, e insistir no reforço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) no Ártico.

“Continuaremos a reforçar a nossa presença militar na Gronelândia, mas iremos também insistir no seio da NATO em mais exercícios e numa presença acrescida da Aliança no Ártico“, disse Poulsen à agência de notícias France-Presse (AFP).

As declarações, por escrito, tal como as do primeiro-ministro sueco, foram divulgadas antes de um encontro na Casa Branca, a sede da presidência dos Estados Unidos em Washington, entre responsáveis gronelandeses, dinamarqueses e norte-americanos sobre o futuro do território autónomo dinamarquês.

Os anfitriões deste encontro são o vice-presidente JD Vance e o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, quer tomar a Gronelândia, a bem ou a mal, por considerar que a ilha no Ártico é fundamental para a defesa dos Estados Unidos.

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, assegurou na terça-feira que o Governo da ilha optaria pela Dinamarca se tivesse de escolher entre o país europeu e os Estados Unidos.

A Gronelândia é um território autónomo do Reino da Dinamarca desde 1979, mas poderá tornar-se independente nos termos da Lei da Autonomia, de 2009, com base numa decisão do Governo e do povo da ilha.

Geopoliticamente europeu, embora parte do continente americano, a Gronelândia tem cerca de 56.600 habitantes, dos quais cerca de 19.600 vivem na capital Nuuk, segundo dados do Conselho Nórdico, que reúne deputados da região.

Com 2,1 milhões de quilómetros quadrados, a Gronelândia é a maior ilha do mundo e possui algumas das reservas mais ricas de recursos naturais do planeta, incluindo terras raras, petróleo e gás.