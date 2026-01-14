Taxa Euribor mantém-se a três meses e sobe a seis e a 12 meses
Com as alterações desta quarta-feira, a taxa a três meses, que se manteve em 2,016%, continuou abaixo das taxas a seis (2,146%) e a 12 meses (2,251%).
A taxa Euribor manteve-se esta quarta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a terça-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que se manteve em 2,016%, continuou abaixo das taxas a seis (2,146%) e a 12 meses (2,251%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou esta quarta-feira, ao ser fixada em 2,146%, mais 0,006 pontos do que na terça-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.
Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, para 2,251%, mais 0,001 pontos do que na sessão anterior.
- Em sentido diferente, a Euribor a três meses manteve-se esta quarta-feira, ao ser fixada de novo em 2,016%.
Em relação à média mensal da Euribor de dezembro, esta voltou a subir a três, a seis e a 12 meses, mas de forma mais acentuada no prazo mais longo.
A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses. A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%.
Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
