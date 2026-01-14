Banca

Totta pede mais 150 milhões na garantia pública para jovens

1

Banco liderado por Pedro Castro e Almeida já usou 60% da sua quota inicial de 259 milhões de euros. Mas já solicitou ao Governo um reforço de 50% do montante da garantia pública.

O Santander Portugal, antigo Totta, pediu ao Governo um reforço de 150 milhões de euros no montante da garantia pública pública destinada para apoiar os jovens no crédito para a compra de casa, segundo anunciou esta quarta-feira.

Até ao momento, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida já usou 60% da quota de 259 milhões de euros que lhe foi atribuída inicialmente e que já permitiu fechar contratos no valor de 1,1 mil milhões.

O banco adianta ainda que desde o lançamento da garantia pública, no início do ano passado, já recebeu mais de 36 mil pedidos de jovens para compra de casa, correspondendo a cerca de 6.800 milhões de euros em solicitações de crédito à habitação.

1

