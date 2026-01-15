5 coisas que vão marcar o dia

A marcar a atualidade internacional desta quinta-feira está o encontro entre Donald Trump e a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado. Já por cá, Durão Barroso assume a liderança da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e o Conselho das Finanças Públicas faz um raio-X à Administração Regional do país.

Donald Trump recebe líder da oposição venezuelana

O Presidente norte-americano recebe, esta quinta-feira, a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, María Corina Machado. Numa recente entrevista, Donald Trump disse que seria uma honra receber de Corina Machado a medalha do Prémio Nobel da Paz que esta recebeu do Comité Nobel em 2025. Este encontro acontece depois de, no início deste ano, os Estados Unidos terem lançado um ataque contra a Venezuela para deter o líder venezuelano, Nicolas Maduro, e a mulher.

Durão Barroso assume presidência da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento

O antigo primeiro-ministro e, presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, assume a presidência da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), substituindo Nuno Morais Sarmento que pediu a demissão por motivos de saúde. Aos 69 anos, Durão Barroso vai liderar o Conselho de Administração e o Conselho Executivo da FLAD.

CFP faz raio-X à Administração Regional

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) revela, esta quinta-feira, um relatório sobre a evolução orçamental da Administração Regional em 2024.

Como anda a economia no Norte de Portugal e Galiza

O Eixo Atlântico divulga esta quinta-feira, em conferência de imprensa, o relatório socioeconómico do Norte de Portugal e da Galiza, da autoria de Arlindo Cunha e de Fernando González Laxe. Participam nesta sessão o presidente e vice-presidente desta associação, Miguel Fernández e Luís Nobre – autarca de Viana do Castelo –, respetivamente, assim como Xoán Vázquez Mao, secretário-geral desta associação criada em 1992 para impulsionar a cooperação e o desenvolvimento desta eurorregião.

Desafios do setor têxtil e do vestuário na UE em debate

Os principais desafios que se colocam ao setor têxtil e do vestuário, desde a política comercial da União Europeia (UE), passando pelas questões aduaneiras e competitividade no mercado até à economia circular e da sustentabilidade, estão em debate esta quinta-feira, em Bruxelas. A iniciativa é da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, Confeção e Moda (ANIVEC) e do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT).