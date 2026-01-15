Ainda há 517 milhões por resgatar no Fundo de Compensação. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Ainda há 517 milhões de euros por resgatar no Fundo de Compensação do Trabalho e os empresários já admitem vir a pedir mais tempo ao Governo para levantar essas verbas. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre a evolução das greves e ainda sobre o aumento salarial previsto para os trabalhadores da distribuição alimentar.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ainda há 517 milhões por resgatar no Fundo de Compensação. Ouça o podcast “Ao trabalho!”
{{ noCommentsLabel }}