Allianz faz parceria com Anthropic para expandir uso de IA

A Allianz SE, parte do grupo alemão Allianz, celebrou uma parceria global com a empresa de inteligência artificial Anthropic, com o objetivo de acelerar a adoção de Inteligência Artificial (IA) nas suas operações e melhorar a eficiência dos processos internos.

Oliver Bäte, CEO da Allianz SE, sublinha que a colaboração é “um passo decisivo para enfrentar desafios críticos de IA no setor de seguros”, destacando a importância da segurança e da transparência. Já Dario Amodei, CEO da Anthropic, acrescentou que o uso de tecnologia de IA no setor de seguros “pode afetar milhões de pessoas”.

De acordo com a Insurance Business Magazine, o projeto vai ser aplicado em três áreas: na implementação dos modelos Cloud da Anthropic como parte da plataforma interna de IA da Allianz, disponível para todos os funcionários; no desenvolvimento de agentes de IA personalizados para automatizar fluxos de trabalho com várias etapas, incluindo a documentação inicial e o processamento de sinistros nos seguros de automóvel e de saúde; e, por fim, o desenvolvimento conjunto de sistemas de IA projetados para registar todas as decisões e fontes de dados para atender aos requisitos regulatórios.

Como o ECOseguros já tinha noticiado, a Allianz Partners, uma das empresas do grupo alemão Allianz, está a planear eliminar entre 1.500 e 1.800 postos de trabalho na Europa nos próximos 12 a 18 meses, sobretudo em funções de call-centre e atendimento telefónico, devido à adoção crescente de soluções IA e automação.

Portugal, no entanto, está em contraciclo. O grupo Allianz estabeleceu em 2024 a Allianz Services um hub tecnológico, sediado em Lisboa, para gerir back-office e call-centre para a Europa.

Ao ECOseguros, a Allianz Portugal confirmou não estão previstos despedimentos em consequência desta parceria e que, como a parceria “foi tratada a nível da Allianz SE”, atualmente não existem informações sobre impactos na Allianz Portugal.