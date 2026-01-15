Amazon Web Services expande ‘cloud’ soberana europeia para Portugal

A tecnológica Amazon Web Services (AWS) lançou esta quarta-feira a sua cloud soberana europeia e anunciou a expansão desta nuvem independente para três países, entre os quais Portugal. A criação de uma “zona local” de dados em Portugal permite que a nova cloud soberana da União Europeia fique automaticamente disponível a nível nacional.

É a partir da cidade alemã de Potsdam, a capital do estado federal de Brandemburgo, que opera a AWS European Sovereign Cloud, a mais recente ‘nuvem’ para armazenar informação da União Europeia (UE). A cloud no leste da Alemanha está separada (física e administrativamente) de outros grandes centros de dados da Amazon e envolve um investimento de 7,8 mil milhões de euros do grupo norte-americano até 2040.

A cloud europeia da AWS está ligada a Portugal através da nova zona local, que vai chegar em simultâneo à Bélgica e aos Países Baixos com o objetivo de garantir o cumprimento dos requisitos de isolamento, ‘residência de dados’ e baixa latência.

Em entrevista ao podcast do ECO “À Prova de Futuro”, o responsável de Tecnologia da AWS para a Europa do sul, André Rodrigues, havia revelado os planos de criar uma local zone (centro de serviços) em terras lusas, bem como investir na cloud soberana que o Governo português pretende implementar.

Aposta da AWS significa “atratividade do país”, diz Gonçalo Matias

O Governo ainda não se posicionou sobre este tema, mas aplaudiu a iniciativa da gigante de Seattle. “O lançamento da AWS European Sovereign Cloud e da AWS Local Zone em Portugal está totalmente alinhado com os objetivos da Estratégia Nacional de Digitalização, permitindo que administrações públicas e empresas privadas adotem tecnologias de cloud avançadas enquanto mantêm controlo sobre os dados”, começou por dizer o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, numa nota enviada aos jornalistas sobre este evento.

“Demonstra também a crescente atratividade do nosso país e da Europa como um todo para infraestruturas digitais de alto valor”, acrescentou Gonçalo Matias.

Ou seja, como Portugal ganha uma zona local passa a estar integrado nesta cloud soberana. A diferença entre a cloud soberana europeia e outra qualquer tradicional é a gestão independente e o portefólio de funcionalidades que permite às empresas cumprirem com a legislação específica da UE, nomeadamente o Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD). Assim, é suportada por outro género de controlos técnicos e operacionais, garantias de independência e proteções jurídicas de forma a responder às necessidades quer dos governos quer dos privados.

“As AWS Local Zones permitem aos clientes armazenar dados em localizações específicas ou executar aplicações sensíveis à latência. Os clientes com requisitos de segurança mais rigorosos terão também a opção de usar AWS Dedicated Local Zones, AWS AI Factories ou AWS Outposts em localizações à sua escolha, incluindo os seus próprios centros de dados on-premises”, detalha a empresa liderada por Matt Garman.

O investimento de 7,8 mil milhões planeado pela AWS na Alemanha deverá contribuir com 17,2 mil milhões de euros para o PIB alemão até 2040 e crie uma média de 2.800 empregos a tempo inteiro em empresas locais todos os anos na área da construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações, entre outros.

Empresas como SAP, Capgemini, Accenture e Kyndryl estão a começar a utilizar esta cloud da AWS. Embora sejam multinacionais mais ligadas à tecnologia e consultoria, esta é um espaço de armazenamento e computação aberto a vários setores, entre os quais administração pública, saúde, serviços financeiros, defesa e aeroespacial, energia ou telecomunicações.

Na opinião do diretor-geral da AWS European Sovereign Cloud, Stéphane Israël, “a Europa precisa de acesso mais robusto à tecnologia de cloud e inteligência artificial [IA]” e a “expansão da inovação da AWS a toda a Europa vai impulsionar o crescimento e os objetivos de IA dos clientes”, até porque “os clientes querem o melhor de dois mundos: utilizar o portefólio completo de serviços de cloud e IA da AWS e garantir que cumprem os seus rigorosos requisitos de soberania”.

Quais as principais funcionalidades?