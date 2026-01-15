AstraZeneca junta-se à CEOE para fortalecer o diálogo empresarial e o papel do setor farmacêutico

Segundo informou a empresa biofarmacêutica esta quarta-feira, esta adesão permitirá que ela faça parte dos órgãos consultivos da CEOE, participe dos seus órgãos consultivos e assessores e de várias comissões de trabalho, especialmente aquelas ligadas à saúde, I+D+i e sustentabilidade.

Além disso, a empresa poderá participar em programas, conferências e fóruns orientados para impulsionar a inovação, a transformação digital, o desenvolvimento de talentos e a colaboração entre empresas e administrações públicas.

De facto, a presidente da AstraZeneca Espanha, Laura Colón, salientou que «a Espanha tem diante de si uma oportunidade clara para se consolidar como uma das referências europeias em ciência, inovação biomédica e atração de investimento na saúde».

«Na AstraZeneca, estamos a contribuir para esse objetivo, mas esse avanço só é possível a partir de uma visão partilhada e colaborativa. Fazer parte de uma organização como a CEOE reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento económico sustentável do país e com o fortalecimento de um setor altamente competitivo e estratégico, que traz inovação, talento e valor a longo prazo para Espanha», destacou.

VISIBILIDADE DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Neste contexto, a adesão reforçará a visibilidade da indústria farmacêutica como um dos setores empresariais fundamentais para o crescimento económico, a geração de emprego, a competitividade e a projeção internacional da Espanha em ciência e inovação.

Com mais de 2.500 funcionários, a AstraZeneca contribui a partir da Espanha para esse posicionamento por meio de sua contribuição científica e sua estreita colaboração com o ecossistema de saúde, uma aposta que foi reforçada com a criação do Global Hub de Barcelona, a partir do qual impulsiona a digitalização, a criação de empregos qualificados e a conexão entre ciência e tecnologia.

A presença da AstraZeneca na CEOE permitirá à empresa continuar a contribuir ativamente para o debate empresarial e económico do país, trazendo a perspetiva do setor biofarmacêutico em questões fundamentais como a inovação, a sustentabilidade, a digitalização e o desenvolvimento de talentos. Além disso, facilitará a colaboração com outros setores estratégicos e o impulso de iniciativas conjuntas que reforcem a competitividade da economia espanhola e o papel da saúde como motor de crescimento e progresso social.

SETOR DA SAÚDE

Neste contexto, a CEOE promoverá também um quadro comum de ação para o setor da saúde e sociossanitário baseado em princípios éticos como a transparência, o rigor, a responsabilidade social e o interesse dos pacientes, através da Declaração de Princípios Éticos do setor da saúde. Uma abordagem que se coaduna com o compromisso da AstraZeneca com uma inovação responsável e sustentável.

O presidente da CEOE, Antonio Garamendi, deu as boas-vindas à empresa dentro da organização empresarial, destacando «o seu compromisso com a investigação e a inovação contínua para melhorar a saúde das pessoas e a sua abordagem centrada no paciente».

Com mais de dois milhões de empresas associadas, a CEOE é a principal organização empresarial de Espanha e um dos atores mais relevantes no diálogo com o Governo, os partidos políticos, os sindicatos e as instituições internacionais.

A incorporação da AstraZeneca reforçará a presença de um setor estratégico que combina excelência científica, capacidade inovadora e vocação de longo prazo, e que é fundamental para enfrentar os desafios económicos e sociais da Espanha.