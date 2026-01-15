Audiossérie Uivar à Lua. Helena Almeida: o corpo como contínua performance
“Uivar à Lua” chega em formato de audiossérie, baseada no livro de Delfim Sardo, e estreia-se com um episódio dedicado à obra da artista plástica Helena Almeida.
A audiossérie “Uivar à Lua” baseia-se na publicação com o mesmo nome de autoria de Delfim Sardo, uma edição Tinta da China. Cada episódio/capítulo corresponde a um artista. O primeiro é sobre Helena Almeida.
Onde se fala sobre o espaço tão singular, poético e único, gerado pela obra de Helena Almeida. Uma obra que recusa a catalogação estanque; não é pintura, nem desenho, nem fotografia, definitivamente não é performance — ou é tudo isto. É um ponto de colisão onde estas disciplinas se dissolvem no corpo. E no atelier.
Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.
