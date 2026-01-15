Bruxelas ‘oferece’ 307 milhões para acelerar projetos inovadores de IA
Comissão Europeia está particularmente interessada em ideias que promovam "autonomia estratégica" da UE, incluindo agentes de IA, robótica, tecnologias quânticas, fotónica e mundos virtuais.
A Comissão Europeia lançou esta quinta-feira, 15 de janeiro, vários concursos para a atribuição de 307,3 milhões de euros em subsídios à inovação, abrangendo o desenvolvimento de tecnologias de ponta ligadas à inteligência artificial (IA), e não só. Este financiamento provém do programa Horizonte Europa e as candidaturas podem ser submetidas até ao próximo dia 15 de abril.
Deste montante, 221,8 milhões de euros constituem apoios ao desenvolvimento de serviços de IA e dados e tecnologias que assegurem a “autonomia estratégica” da União Europeia. “O concurso financiará projetos que contribuam para o desenvolvimento da IA, incluindo ações de apoio à estratégia Apply AI, à robótica, às tecnologias quânticas, à fotónica e aos mundos virtuais”, explica a Comissão Europeia num comunicado.
A estratégia Apply AI foi apresentada em outubro e inclui medidas para acelerar a adoção de IA pelas empresas. O plano de Bruxelas foca-se especialmente nos setores considerados mais críticos, como “saúde e farmacêuticas; mobilidade, transportes e automóveis; robótica; indústria, engenharia e construção; clima e ambiente; energia; alimentação e agricultura; defesa, segurança e espaço; comunicações eletrónicas; e cultura, criatividade e media”.
Adicionalmente, estão disponíveis 85,5 milhões de euros para uma segunda iniciativa que “apoiará a autonomia estratégica aberta no domínio das tecnologias e matérias-primas digitais e emergentes”. “Centrar-se-á em temas como agentes de IA da próxima geração, a robótica para aplicações industriais e de serviços e o desenvolvimento de novos materiais com funcionalidades de deteção melhoradas”, refere a Comissão Europeia no comunicado.
Os apoios específicos previstos em ambas as iniciativas podem ser consultados aqui e aqui, no portal da União Europeia dedicado a financiamentos e concursos. “Através deste investimento, a Comissão pretende assegurar a liderança em tecnologias estratégicas através de uma inovação sustentável e centrada no ser humano”, justifica o organismo presidido por Ursula von der Leyen.
