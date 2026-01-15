Bruxelas ‘oferece’ 307 milhões para acelerar projetos inovadores de IA

A Comissão Europeia lançou esta quinta-feira, 15 de janeiro, vários concursos para a atribuição de 307,3 milhões de euros em subsídios à inovação, abrangendo o desenvolvimento de tecnologias de ponta ligadas à inteligência artificial (IA), e não só. Este financiamento provém do programa Horizonte Europa e as candidaturas podem ser submetidas até ao próximo dia 15 de abril.

Deste montante, 221,8 milhões de euros constituem apoios ao desenvolvimento de serviços de IA e dados e tecnologias que assegurem a “autonomia estratégica” da União Europeia. “O concurso financiará projetos que contribuam para o desenvolvimento da IA, incluindo ações de apoio à estratégia Apply AI, à robótica, às tecnologias quânticas, à fotónica e aos mundos virtuais”, explica a Comissão Europeia num comunicado.

A estratégia Apply AI foi apresentada em outubro e inclui medidas para acelerar a adoção de IA pelas empresas. O plano de Bruxelas foca-se especialmente nos setores considerados mais críticos, como “saúde e farmacêuticas; mobilidade, transportes e automóveis; robótica; indústria, engenharia e construção; clima e ambiente; energia; alimentação e agricultura; defesa, segurança e espaço; comunicações eletrónicas; e cultura, criatividade e media”.

Adicionalmente, estão disponíveis 85,5 milhões de euros para uma segunda iniciativa que “apoiará a autonomia estratégica aberta no domínio das tecnologias e matérias-primas digitais e emergentes”. “Centrar-se-á em temas como agentes de IA da próxima geração, a robótica para aplicações industriais e de serviços e o desenvolvimento de novos materiais com funcionalidades de deteção melhoradas”, refere a Comissão Europeia no comunicado.

Os apoios específicos previstos em ambas as iniciativas podem ser consultados aqui e aqui, no portal da União Europeia dedicado a financiamentos e concursos. “Através deste investimento, a Comissão pretende assegurar a liderança em tecnologias estratégicas através de uma inovação sustentável e centrada no ser humano”, justifica o organismo presidido por Ursula von der Leyen.