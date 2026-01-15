Caixa encaixa 82 milhões com venda de banco em Cabo Verde

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) assinou esta quinta-feira a venda da sua participação de 59,81% do capital do cabo-verdiano Banco Comercial do Atlântico a um grupo do Burkina Faso, a Coris Holding, num negócio que ascende a 82 milhões de euros.

O contrato foi assinado na Cidade de Praia, em Cabo Verde, depois de o banco central do país ter dado luz verde à operação em novembro do ano passado.

O negócio representa uma mais-valia de 19,3 milhões de euros e um impacto positivo de 40 pontos base no rácio CET1 da Caixa, “resultante da conjugação da mais-valia e da redução dos ativos ponderados pelo risco”, segundo anuncia o banco do Estado em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Desde 2020 que o banco público tentava vender a sua participação naquela instituição de Cabo Verde, no âmbito do processo de reestruturação imposto por Bruxelas como contrapartida da operação de recapitalização de 4,9 mil milhões de euros, realizada em 2017. A Caixa explica que a primeira tentativa não se concretizou porque “não estavam reunidas as condições para prosseguir com a venda desta participação em termos que defendessem os interesses” das duas instituições.

Apesar da venda do Banco Comercial do Atlântico, do qual a Caixa era acionista há mais de duas décadas, o banco do Estado português continuará presente em Cabo Verde através do Banco Interatlântico, diz o banco liderado por Paulo Macedo que tem outro banco à venda: o Banco Caixa Geral – Brasil, cujo processo foi relançado em setembro do ano passado.

Segundo Paulo Macedo, o banco brasileiro despertou o interesse de várias entidades.

(notícia atualizada às 16h52)