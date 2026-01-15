Cotrim ataca jornalistas em suspeita de assédio sexual. “Têm ideia do que fizeram à minha vida?”

Poucas horas depois de vaticinar que “não faz sentido” continuar a falar das alegadas denúncias de assédio sexual que ensombram a sua campanha presidencial desde que foram conhecidas, na segunda-feira, João Cotrim Figueiredo voltou a falar sobre o tema, desta vez para apontar o dedo à comunicação social.

Em declarações no final de uma visita a uma fábrica têxtil em Santo Tirso, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal contestou os jornalistas que “ao vivo, em direto e com 19 microfones” apontados, o questionaram sobre o post publicado pela antiga assessora do partido, Inês Bichão, que no início da semana estava a circular nas redes sociais.

“Apontaram-me os microfones. É isso o jornalismo? O que vejo é perguntas constantes sobre o tema sem o menor esforço de fazer uma cobertura equilibrada e sã. Se há uma acusação tão grave, o mínimo era explorarem um pouco o que está por trás. Quatro dias de campanha sobre isto? Têm ideia do que fizeram à minha vida?”, reclamou Cotrim.

O candidato presidencial referiu ainda ter falado com a líder do partido, Mariana Leitão, que o informou de que “não há qualquer denúncia, alegação ou queixa” em relação a si.

Num comunicado enviado esta manhã à Lusa, a ex-assessora do grupo parlamentar referiu que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais e garantiu que a IL sabia do caso. “Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023″, assegurou a advogada e consultora jurídica.