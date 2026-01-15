Presidenciais 2026

Cotrim ataca jornalistas em suspeita de assédio sexual. “Têm ideia do que fizeram à minha vida?”

Acusado de assédio sexual por ex-assessora, candidato liberal critica comunicação social pelas “perguntas constantes sobre o tema" e por não fazer uma "cobertura equilibrada e sã” deste caso.

Poucas horas depois de vaticinar que “não faz sentido” continuar a falar das alegadas denúncias de assédio sexual que ensombram a sua campanha presidencial desde que foram conhecidas, na segunda-feira, João Cotrim Figueiredo voltou a falar sobre o tema, desta vez para apontar o dedo à comunicação social.

Em declarações no final de uma visita a uma fábrica têxtil em Santo Tirso, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal contestou os jornalistas que “ao vivo, em direto e com 19 microfones” apontados, o questionaram sobre o post publicado pela antiga assessora do partido, Inês Bichão, que no início da semana estava a circular nas redes sociais.

“Apontaram-me os microfones. É isso o jornalismo? O que vejo é perguntas constantes sobre o tema sem o menor esforço de fazer uma cobertura equilibrada e sã. Se há uma acusação tão grave, o mínimo era explorarem um pouco o que está por trás. Quatro dias de campanha sobre isto? Têm ideia do que fizeram à minha vida?”, reclamou Cotrim.

O candidato presidencial referiu ainda ter falado com a líder do partido, Mariana Leitão, que o informou de que “não há qualquer denúncia, alegação ou queixa” em relação a si.

Num comunicado enviado esta manhã à Lusa, a ex-assessora do grupo parlamentar referiu que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais e garantiu que a IL sabia do caso. “Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023″, assegurou a advogada e consultora jurídica.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cotrim ataca jornalistas em suspeita de assédio sexual. “Têm ideia do que fizeram à minha vida?”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Ex-assessora diz ter denunciado assédio de Cotrim em 2023

ECO,

Ex-assessora parlamentar diz ter denunciado caso de assédio sexual de Cotrim Figueiredo em 2023. Candidato presidencial diz não saber e IL garante que não teve conhecimento "formal ou informal".