Cristina Álvarez assume presidência dos armazéns El Corte Inglés

Cristina Álvarez é, a partir de hoje, a presidente do El Corte Inglés, após o Conselho de Administração ter aprovado a sua nomeação no passado dia 26 de novembro. Cristina Álvarez é também a nova presidente da Fundação Ramón Areces. Está há 30 anos nos armazéns espanhóis.

As nomeações foram aprovadas por unanimidade por todos os membros tanto do Conselho de Administração do El Corte Inglés como do Conselho de Administração da Fundação Ramón Areces.

Cristina Álvarez mantém a presidência da Comissão de Nomeações e Retribuições. Além disso, a partir de hoje, passa a presidir igualmente à Comissão de Acompanhamento, assumindo assim a supervisão do Plano Estratégico aprovado pelo Conselho de Administração e da respetiva execução pelos diretores gerais, Santiago Bau e Rafael Díaz Yeregui.

A presidente manifestou o seu “sincero compromisso e envolvimento” com o grupo e destacou o “orgulho em pertencer ao El Corte Inglés”. Sublinhou ainda a sua vontade de contribuir “para o desenvolvimento dos negócios do grupo e para o investimento, que neste novo exercício de 2026-2027 atingirá os 650 milhões de euros”.

Estes investimentos centrar-se-ão na continuidade da remodelação das lojas, no reforço das capacidades tecnológicas e logísticas do grupo e na expansão dos negócios.