Dona da NBC completa cisão dos canais de televisão por cabo

A Versant é a nova empresa que concentra os canais norte-americanos MS Now, CNBC, USA Network, Oxygen, E!, SYFY e Golf Channel.

A Comcast, dona da NBC Universal, completou a cisão dos canais de televisão por cabo, como a recém renomeada MS NOW. A Versant é a empresa que resulta e que concentra também a CNBC, USA Network, Oxygen, E!, SYFY e Golf Channel. O portefólio é complementado por plataformas digitais como a bilhética de cinemas Fandango e o portal Rotten Tomatoes. Fruto da separação, a Comcast mantém a NBC, a Telemundo, a Universal, a Peacock e a Sky.

A formalização ocorreu esta segunda-feira, dia 5 de janeiro, com a entrada em bolsa da Versant como empresa independente e de capital aberto. Em comunicado, a nova empresa declara que vai operar em quatro principais mercados: notícias e opinião políticas; notícias empresariais e finanças pessoais; golfe e atletismo; desporto e géneros de entretenimento.

O primeiro dia de transação no Nasdaq resultou numa queda de 13% das ações, passando de 46,65 dólares por ação — no final de sexta-feira — para 40,57 dólares. A Versant estreou na bolsa com uma dívida bruta de três mil milhões de dólares, 750 milhões de dólares em caixa e 1,5 mil milhões em liquidez total.

De acordo com o Deadline, a empresa espera gerar 6,7 mil milhões de dólares em receitas — 62% da distribuição linear, 23% da publicidade, 13% das plataformas digitais e 3% de licenciamento de conteúdo e outros. A Versant prevê ainda um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2,3 mil milhões de dólares.

A Versant aproveitou a sua recém autonomia para adquirir em dezembro a Free TV Network — rede norte-americana de canais digitais gratuitos por antena (over-the-air) e streaming (FAST) — e o INDY Cinema Group – empresa de tecnologia de gestão e operação de cinemas.