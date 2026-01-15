Dstgroup sobe “salário mínimo” para 1.076 euros líquidos

O dstgroup, grupo empresarial português da área da engenharia e construção, decidiu subir a remuneração mínima dos seus trabalhadores para 1.076 euros líquidos por mês. É um valor superior ao salário mínimo nacional, que neste momento está fixado em 920 euros.

“Desde 1 de janeiro, o dstgroup aumentou o valor líquido mensal [do salário mínimo] interno para 1.076 euros, reforçando uma política iniciada em 2022 que visa reduzir desigualdades, aumentar a qualidade de vida e atrair talento num setor altamente competitivo”, anuncia esta quinta-feira o empregador, numa nota enviada às redações.

“Este valor soma-se a mais de 70 benefícios internos, incluindo seguro de vida, programas culturais, apoios à formação e iniciativas de bem-estar”, acrescenta o dstgroup.

Por outro lado, o grupo empresarial assinala que na primeira semana de 2026 integrou 50 novos trabalhadores, tendo atualmente abertas mais 85 vagas de emprego.

Essas oportunidades estão “distribuídas por áreas estratégicas, como engenharia, produção industrial, construção, serralharia, eletricidade, manutenção, gestão de projeto, logística e tecnologias emergentes aplicadas à construção”.

“Este número confirma a tendência de crescimento contínuo verificada nos últimos meses, impulsionada por novos investimentos, novas fábricas e pelo pipeline de projetos em curso”, defende o empregador.

“Em 2026 mantém-se esta perspetiva de crescimento, sobretudo devido a dois fatores estruturantes: a entrada em funcionamento de duas novas fábricas, que permitirão criar dezenas de postos de trabalho; aliada à escola industrial dst, dedicada exclusivamente à formação técnica especializada, com integração garantida dos alunos na realidade profissional das diversas empresas do grupo”, é salientado.

O dstgroup desenvolve a sua atividade na área da engenharia e construção, ambiente, energias renováveis, telecomunicações, e imobiliário. Conta, neste momento, com mais de três mil trabalhadores.