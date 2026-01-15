Ex-assessora diz ter denunciado assédio de Cotrim Figueiredo em 2023. IL rejeita

João Cotrim de Figueiredo não pode ser mais claro nas palavras e, até, na atitude corporal. Para ele, “não faz sentido” continuar a falar das alegadas denúncias de assédio sexual que ensombram a sua campanha presidencial desde que foram conhecidas, na segunda-feira. Mas a antiga assessora da Iniciativa Liberal, Inês Bichão, revelou que denunciou o caso internamente. O partido garante que não houve nenhuma queixa. O caso agora segue para tribunal, onde deu entrada esta quinta-feira uma queixa crime, onde “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada, nas palavras de Inês Bichão.

Em comunicado enviado à Lusa, a ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal disse que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais. E garante que a Iniciativa Liberal sabia do caso.

“Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023″, diz a advogada e consultora jurídica.

Questionado por vários jornalistas à margem da campanha presidencial, Cotrim Figueiredo disse: “Não faço ideia se o partido sabia [desde 2023]”. Cotrim avançou ainda que também não falou com Mariana Leitão sobre o assunto. Mariana Leitão tem-se mantido em silêncio sobre o caso. E, pela primeira vez, está prevista a sua presença numa ação de campanha esta noite.

Mas minutos depois veio a resposta de fonte oficial da Iniciativa Liberal. “É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo. A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”.

Inês Bichão adianta no seu comunicado que, na segunda-feira, 12 de janeiro, “foi ilicitamente difundido” e sem o seu consentimento, “conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público”, na rede social Instagram.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023″, sublinha.

Cotrim Figueiredo também vê instrumentalizados com o caso – os jornalistas – e diz que a “campanha não pode ser sequestrada por este tema”, que, acrescenta, “será cabalmente respondido em tribunal”. O candidato assegura que a queixa-crime contra a antiga assessora “está pronta” e será entregue esta quinta-feira.

As últimas sondagens conhecidas, que ainda não refletem o este caso, Cotrim Figueiredo está em terceiro lugar. Segundo a Aximage, para o Diário de Notícias, o candidato apoiado pela IL é o terceiro candidato mais votado, com 13,5% das intenções de voto, ou 14,9%, com distribuição de indecisos (atrás de André Ventura e António José Seguro). Já na sondagem da Intercampus, para o Correio da Manhã, aparece em terceiro com 14,3% (atrás de André Ventura e Marques Mendes).

A tracking poll da Pitagórica para a CNN Portugal e TVI, TSF e Jornal de Notícias é a única que já contém respostas dos inquiridos realizadas após as declarações de Cotrim Figueiredo sobre um eventual voto em André Ventura na segunda volta e as acusações de assédio sexual da antiga assessora da IL, mas a maioria das entrevistas foram realizadas nos dias 11 e 12 de janeiro. O candidato volta a registar uma queda nas intenções de voto – desce 0,5 pp para os 20,3%.