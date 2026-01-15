Gouveia e Melo apela à “utilidade do voto” e diz que votar em Ventura é “inútil”

Henrique Gouveia e Melo apelou esta quinta-feira à “utilidade do voto” e disse que votar em André Ventura é “inútil”. A falar aos jornalistas na feira de Gondomar, o candidato presidencial diz que, neste momento, votar no líder do Chega não tem efeito prático. “Neste processo eleitoral, que ao que tudo indica terá duas voltas, votar no André Ventura é apenas meter um adversário para a segunda volta, que será o que passar”.

Gouveia e Melo afirma que o que Ventura está a fazer é “baralhar hipóteses, sabendo que não será Presidente” e que “o seu verdadeiro objetivo” é ser “primeiro-ministro e combater na Assembleia da República com o seu partido.” O ex-Chefe do Estado-Maior da Armada acrescenta ainda que “não apela ao voto útil, mas sim à utilidade do voto”. “Sou eu que faço a diferença no sistema.”

Gouveia e Melo, que liderou a campanha de vacinação contra a pandemia de Covid-19, também criticou o candidato socialista António José Seguro, recordando os tempos em que Seguro foi secretário-geral do PS (2011-2014), quando o Governo era liderado por Pedro Passos Coelho, na altura da troika. “Nunca vou cortar pensões só porque me dá jeito para fazer propaganda. Não vou corromper os meus princípios éticos e os meus valores para fazer um bonito na televisão. As pessoas podem contar comigo”, garantiu.

As críticas a Seguro não ficaram por aqui, com o almirante a afirmar que o candidato apoiado pelo PS “cortou pensões sem necessidade, quebrou a lealdade aos seus próprios ideais e aceitou medidas que o Tribunal Constitucional depois reverteu, embora não fosse necessário, pois havia maioria na Assembleia da República para aprovar o diploma.”

O ex-Chefe do Estado-Maior da Armada diz ainda que vê com “muito interesse um partido (referindo-se ao PS) que, de forma cínica, se junta à volta desse candidato, quando há dez dias ou quatro semanas os mesmos que o criticavam agora dizem que é um candidato fantástico”. “Estou farto de poses: sou substância, e há uma grande diferença”, atira.

Questionado ainda pelos jornalistas sobre as sondagens e sobre o facto de António José Seguro ter o eleitorado mais velho fidelizado, Gouveia e Melo desafia: “Vamos ver”, acrescentando que que terá “uma grande surpresa se isso acontecer”. “Hoje joga-se muito com percepções, eu só jogo com a realidade”, conclui.