Grupo Inditex fecha a loja mais antiga da Zara
Volvidos 51 anos, o grupo detido pela família Ortega decidiu fechar a primeira loja da Zara, localizada na Corunha.
O grupo Inditex decidiu fechar a primeira loja da história da Zara no dia 30 de janeiro. A unidade, inaugurada em 1975 pelo fundador Amancio Ortega, está localizada na Calle Juan Flórez, na Corunha, avança o El Economista.
O encerramento já foi comunicado aos proprietários do prédio e aos onze funcionários, que serão transferidos para outras lojas da insígnia na cidade.
Apesar de a loja ter sido remodelado o ano passado para celebrar o 50º aniversário da empresa, a administração chegou à conclusão que é um espaço pequeno e que não se encaixa no modelo de grandes lojas com inovações tecnológicas estabelecido pelo grupo espanhol.
A Zara foi a primeira marca de roupa lançada por Ortega, que já confecionava roupa de mulher na sua fábrica Confecciones GOA. Depois de abrir a primeira loja a 9 de maio de 1975, o sucesso foi tanto que poucos meses depois, a 1 de dezembro de 1975, Ortega abriu a segunda loja, na Calle Torreiro, também na Corunha.
Um dia depois do encerramento da primeira loja Zara, a multinacional detida pela família Ortega vai abrir um café Zacaffé no espaço localizado na Rua Compostela, Corunha, com entrada pela Plaza de Mina. Essa iniciativa já está em funcionamento em outras lojas da Zara, como a da Calle Hermosilla, em Madrid, e em grandes cidades chinesas e japonesas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Grupo Inditex fecha a loja mais antiga da Zara
{{ noCommentsLabel }}