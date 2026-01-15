Formação

Grupo Mosqueteiros oferece valor das propinas a 280 estudantes universitários

Projeto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes” recebeu quase quatro mil candidaturas em duas fases: primeira focou-se nos estudantes deslocados, segunda teve por base candidaturas solitárias.

O grupo Mosqueteiros decidiu oferecer o valor das propinas a 280 estudantes universitários, no âmbito do projeto “Por Nossa Conta. Juntos pelos Estudantes”. Chegaram quase quatro mil candidaturas nas duas fases desta iniciativa.

“Inspirada pelo espírito natalício, a segunda fase do projeto desafiou os estudantes a candidatarem-se de forma solidária, não para benefício próprio, mas para atribuir o valor máximo da propina em Portugal, em vales de compras, a um amigo ou colega“, informa a empresa em comunicado.

No total, foram atribuídas 80 propinas sob a forma de vales de 700 euros, que poderão ser utilizados nas insígnias do Grupo Mosqueteiros – Intermarché, Bricomarché e Roady –, num valor global de 56 mil euros.

Já o foco da primeira fase do projeto tinha sido os estudantes universitários deslocados. Deram entrada 3.546 candidaturas, elevando o total acumulado nas duas fases para 3.869 participações.

O Grupo Mosqueteiros é um dos maiores grupos de distribuição multi-insígnia da Europa, presente em Portugal, França, Polónia e Bélgica. Em Portugal opera com as marcas Intermarché, Bricomarché e Roady, totalizando mais de 355 pontos de venda e empregando mais de 14 mil colaboradores.

