Hoje nas notícias: Galp, educação e Centeno

A Galp admite que poderá redistribuir trabalhadores caso avance com a criação de duas empresas em parceria com a Moeve, enquanto a falta de professores nas escolas portuguesas continua a agravar-se, com a Fenprof a estimar que cerca de 23 mil alunos ainda não têm todos os docentes atribuídos. No plano internacional, Mário Centeno surge como um dos favoritos, juntamente com o letão Mārtiņš Kazāks, para assumir a vice-presidência do Banco Central Europeu, recebendo elogios de banqueiros nacionais pelas suas credenciais. Já os CTT preparam-se para expandir para uma nova geografia até 2028. Vejas as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

Galp pensa distribuir trabalhadores em caso de fusão com Moeve

A Galp admite que a eventual criação de duas empresas em parceria com a espanhola Moeve implicará a redistribuição de trabalhadores, incluindo alguns com funções centrais, assegurando, contudo, que cerca de 70% do seu negócio atual permanecerá na esfera da empresa. Segundo a Galp, atividades como upstream, energias renováveis, energy management e áreas corporativas e de suporte continuarão a ser desenvolvidas internamente, mantendo os recursos humanos necessários. As negociações em curso com os acionistas da Moeve, o fundo soberano Mubadala e o grupo Carlyle, preveem a constituição de uma empresa para a distribuição de combustíveis, a RetailCo, com participação acionista idêntica entre os parceiros, e outra para a área de refinação, a IndustrialCo, onde a Galp deterá cerca de 20% do capital, integrando as três refinarias em Portugal, incluindo a de Sines.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Cerca de 23 mil alunos ainda sem todos os professores atribuídos

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) estima que cerca de 23 mil alunos continuam sem todos os docentes atribuídos, refletindo o agravamento da falta de professores face ao ano passado. Estão por preencher 363 horários em contratação de escola, muitos deles no 1.º Ciclo, onde a situação é mais crítica, com turmas sem professor titular desde o início do ano letivo. Só nas últimas duas semanas foram lançados 889 horários, que poderão ter afetado até 62 mil alunos, havendo escolas onde coordenadores assumem turmas, salas ultrapassam os 30 alunos e juntam estudantes de diferentes anos de escolaridade, numa tentativa de minimizar o impacto da escassez de docentes.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago)

Banqueiros elogiam Mário Centeno

Mário Centeno surge como um dos principais candidatos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu, reunindo elogios de banqueiros portugueses que destacam o valor acrescentado da sua experiência enquanto supervisor. Entre seis candidaturas oriundas do Sul e Leste da Europa, o ex-governador do Banco de Portugal foi apontado pelo Parlamento Europeu como um dos dois favoritos, a par do letão Mārtiņš Kazāks, numa posição ainda não vinculativa. Apesar do apoio formal do Governo português, a decisão final será tomada em Bruxelas, tendo em conta equilíbrios geográficos e políticos, cabendo agora aos ministros das Finanças avaliar as candidaturas antes da escolha final pelo Conselho Europeu, para um mandato de oito anos com início em maio.

Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

CTT estão a “preparar entrada numa nova geografia” até 2028

João Bento vai deixar, por decisão própria, a liderança dos CTT ao fim de quase sete anos, mantendo como objetivo estratégico tornar a empresa líder ibérica em logística de comércio eletrónico até 2028. Em entrevista ao Negócios, o ainda CEO faz um balanço do percurso da empresa e defende que existem condições para atingir essa meta tanto através de crescimento orgânico como por via de aquisições. Embora considere que o mercado ibérico é suficiente para alcançar os números pretendidos, admite que será improvável que os CTT não estejam presentes em pelo menos mais uma geografia até 2028.

Leia a notícia completa no Negócios (acesso pago)

Vazio legal de biocombustíveis pode trazer mais poluentes vindos de Espanha

Um vazio legal na incorporação de biocombustíveis em Portugal está a abrir espaço a práticas duvidosas no mercado, nomeadamente à importação de combustíveis a partir de Espanha com maior carga poluente, alertou a Associação Portuguesa dos Produtores de Bioenergia (APPB). A situação resulta da entrada em vigor, a 24 de dezembro de 2025, do decreto-lei n.º 85/2025, que revogou artigos que fixavam metas obrigatórias de incorporação de biocombustíveis ao abrigo da diretiva RED II, prevendo-se que essas fossem substituídas pela RED III, ainda não transposta para a legislação nacional. Sem uma meta legal em vigor de incorporação de biocombustíveis, anteriormente fixada em 13% para gasolina e gasóleo, podem vir a aumentar as emissões de gases com efeito de estufa, colocando em risco os compromissos ambientais de Portugal, num contexto em que a União Europeia aponta para uma incorporação de 29% até 2030.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)