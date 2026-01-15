Comunicação

IF Comunicação é a nova agência da Nespresso

 ,

O ano de 2026 assume um significado especial para a Nespresso, que celebra 40 anos a nível global.

A IF Comunicação é a nova agência de assessoria de imprensa e marketing de influência da Nespresso em Portugal. “Entramos em 2026 com uma ambição clara: continuar a afirmar a Nespresso como a referência absoluta no universo do café, enquanto evoluímos como marca presente nos rituais e momentos do quotidiano dos consumidores. A parceria com a IF Comunicação surge de forma natural neste percurso, pela sua abordagem estratégica, sensibilidade cultural e foco em storytelling relevante. Juntos, queremos construir uma comunicação consistente, próxima e alinhada com a visão de futuro da Nespresso”, aponta Mafalda Sttau-Monteiro, diretora de marketing da Nespresso Portugal, citada em comunicado.

A IF Comunicação, uma agência portuguesa especializada com oito anos de experiência, integra a Nespresso no seu portefólio, assumindo a gestão da assessoria de imprensa e do marketing de influência da marca. O objetivo é assumir uma abordagem estratégica focada em relacionamentos, storytelling e relevância cultural.

“É com muito orgulho que recebemos a marca Nespresso na IF Comunicação. Acreditamos que estamos completamente alinhadas com o posicionamento e os valores da marca e que, em conjunto, podemos crescer e construir uma comunicação forte, relevante e próxima das pessoas”, acrescenta a agência.

O ano de 2026 assume um significado especial para a Nespresso, que celebra 40 anos a nível global.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

IF Comunicação é a nova agência da Nespresso

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Media
Universo dos media em Portugal diminui quase 2% em 2025

Os "serviços de programação distribuídos exclusivamente pela internet" desceram 20,83%, analisando os dados da Entidade Reguladora para a Comunicação Social no final de 2025.

Rafael Correia,

Marlene Gaspar

Receber não é integrar

Imigração não é um problema de comunicação. É um problema de falta dela, clara, honesta e baseada em factos.

Marlene Gaspar,

Especial
Os 50 anos de presidenciais em cartazes

Da "democracia aprendeu a sorrir" às "campanhas que viram papel de parede". Resume-se assim a evolução dos cartazes presidenciais do pós-PREC à era das redes sociais, com slogans dignos de TikTok.

Rafael Correia, Ânia Ataíde,