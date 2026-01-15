IF Comunicação é a nova agência da Nespresso
O ano de 2026 assume um significado especial para a Nespresso, que celebra 40 anos a nível global.
A IF Comunicação é a nova agência de assessoria de imprensa e marketing de influência da Nespresso em Portugal. “Entramos em 2026 com uma ambição clara: continuar a afirmar a Nespresso como a referência absoluta no universo do café, enquanto evoluímos como marca presente nos rituais e momentos do quotidiano dos consumidores. A parceria com a IF Comunicação surge de forma natural neste percurso, pela sua abordagem estratégica, sensibilidade cultural e foco em storytelling relevante. Juntos, queremos construir uma comunicação consistente, próxima e alinhada com a visão de futuro da Nespresso”, aponta Mafalda Sttau-Monteiro, diretora de marketing da Nespresso Portugal, citada em comunicado.
A IF Comunicação, uma agência portuguesa especializada com oito anos de experiência, integra a Nespresso no seu portefólio, assumindo a gestão da assessoria de imprensa e do marketing de influência da marca. O objetivo é assumir uma abordagem estratégica focada em relacionamentos, storytelling e relevância cultural.
“É com muito orgulho que recebemos a marca Nespresso na IF Comunicação. Acreditamos que estamos completamente alinhadas com o posicionamento e os valores da marca e que, em conjunto, podemos crescer e construir uma comunicação forte, relevante e próxima das pessoas”, acrescenta a agência.
