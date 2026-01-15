LaLiga e Telecomunicações cooperarão para promover a cibersegurança e a luta contra o ódio online

O acordo responde à vontade comum das partes de alinhar esforços entre o setor público e o desporto profissional para enfrentar os desafios decorrentes da digitalização, especialmente em áreas como a prevenção de riscos cibernéticos, a proteção da privacidade, a sensibilização para a cibersegurança e a luta contra o discurso de ódio no ambiente digital, incluindo fenómenos como o ciberassédio, o racismo, a xenofobia ou a discriminação.

O secretário de Estado de Telecomunicações e Infraestruturas Digitais, Antonio Hernando, agradeceu o compromisso de uma entidade como a LaLiga em promover uma cultura de cibersegurança. «A cibersegurança é um pilar essencial para a transformação digital. O uso crescente das tecnologias coloca muitas pessoas em uma situação de vulnerabilidade, especialmente os mais jovens. O serviço 017, gerido pelo Incibe, é uma ferramenta fundamental para ajudar todos os utilizadores da Internet nos problemas que possam surgir no ambiente digital. Graças à LALIGA, agora sua visibilidade também melhorará entre os fãs de futebol”, explicou.

Por seu lado, Javier Tebas, presidente da LaLiga, sublinhou que «o futebol profissional tem uma responsabilidade social que vai além do campo de jogo, como temos demonstrado com múltiplas iniciativas. Este acordo com o Incibe reforça o nosso compromisso com um ambiente digital seguro, baseado no respeito e na confiança, e permite-nos trabalhar de forma coordenada para sensibilizar, prevenir riscos e proteger a nossa comunidade».

O MoU prevê o desenvolvimento de projetos e iniciativas conjuntas dirigidas a funcionários, clubes e sociedades anónimas desportivas afiliadas, adeptos e à sociedade em geral, com especial enfoque em grupos vulneráveis e menores. Entre as linhas de ação previstas incluem-se ações de sensibilização, campanhas informativas, intercâmbio de boas práticas e apoio mútuo em projetos estratégicos relacionados com a segurança digital.

Além disso, o acordo prevê a promoção e divulgação da Linha de Ajuda em Cibersegurança 017, um serviço gratuito, confidencial e de interesse social gerido pelo Incibe, como recurso de referência para que os adeptos e cidadãos possam resolver dúvidas ou incidentes relacionados com a cibersegurança.

RISCOS DIGITAIS

A LaLiga sublinhou que mantém um compromisso sustentado com a proteção dos utilizadores, dos adeptos e do ecossistema do futebol profissional face aos riscos do ambiente digital. Num contexto de crescente digitalização, a organização promove iniciativas destinadas a reforçar a cibersegurança, a confiança online e a utilização responsável das plataformas digitais, entendendo que a segurança e o respeito no ambiente digital são elementos-chave da sustentabilidade social do desporto.

Neste contexto, o acordo com o Incibe representa um marco fundamental, ao permitir somar capacidades com a entidade pública de referência em cibersegurança, reforçando a prevenção, a sensibilização e a proteção de grupos vulneráveis.