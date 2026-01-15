Lisbon Project assume comunicação digital da EMEL
A EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa selecionou a agência Lisbon Project para desenvolver a estratégia, criatividade e gestão das suas redes sociais. A escolha realizou-se no âmbito de um procedimento de contratação pública.
A primeira fase da colaboração consistiu na realização de um diagnóstico completo do ecossistema digital da marca, com o objetivo de compreender em profundidade o contexto digital da EMEL, os seus desafios de comunicação e as expectativas dos diferentes públicos.
Paralelamente, foi desenvolvido um manual de gestão de crise que orienta a atuação da marca, reforça a consistência das mensagens, a rapidez de resposta e a mitigação de riscos reputacionais, garantindo uma resposta consistente e eficaz em contextos de maior exposição pública.
A Lisbon Project passa a assegurar a gestão diária e contínua das redes sociais da EMEL, com foco na produção e disseminação de conteúdos de serviço público, na partilha de informação sobre mobilidade e soluções urbanas, na “criação de conteúdos criativos que aproximem a marca dos cidadãos e na promoção de maior clareza, empatia e eficácia nas mensagens“, explica a agência, em comunicado.
Para Isabel Beleza, key account da Lisbon Project, “a colaboração com a EMEL representa uma oportunidade extraordinária para comunicar o impacto positivo que a entidade tem na cidade. Muitas das suas intervenções como a construção de ciclovias, a criação e modernização de parques de estacionamento, a gestão inteligente dos semáforos ou o sistema de bicicletas Gira contribuem diretamente para uma Lisboa mais funcional, moderna e sustentável”.
A EMEL junta-se ao portfolio da Lisbon Project que integra marcas como: Alfa Romeo, Bentley, Citroën, DS Automobiles, European Ciclists Federation, Kronos Homes, Lamborghini, Peugeot, Vinhos do Alentejo, Zoo de Lisboa, entre outros.
