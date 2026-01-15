Defesa

Mais tropas da NATO na Gronelândia “nos próximos dias”

  • Lusa
  • 10:30

França, Alemanha, Noruega e Suécia também já anunciaram hoje que militares seus também vão participar numa missão militar europeia na ilha, sob soberania dinamarquesa.

A Gronelândia vai contar ter mais tropas da NATO presentes no território “nos próximos dias”, afirmou na quarta-feira o vice-primeiro-ministro daquela região autónoma da Dinamarca, após um encontro na Casa Branca entre líderes dinamarqueses, groenlandeses e americanos.

“Os militares da NATO deverão estar mais presentes na Groenlândia a partir de hoje e nos próximos dias. Espera-se um aumento no número de voos e navios militares”, disse Mute Egede durante uma conferência de imprensa, referindo-se a “exercícios”.

França, Alemanha, Noruega e Suécia também já anunciaram hoje que militares seus também vão participar numa missão militar europeia na ilha, sob soberania dinamarquesa, cobiçada por Donald Trump, anunciaram também hoje os respetivos países.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, e a homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, reuniram-se na Casa Branca com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, num encontro em que esteve o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o anfitrião.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Mais tropas da NATO na Gronelândia “nos próximos dias”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“É claro” que Trump quer “conquistar” a Gronelândia

ECO,

Após a reunião nos EUA, o chefe da diplomacia dinamarquesa anunciou um grupo de trabalho de alto nível para debater as divergências sobre a Gronelândia. Alemanha também envia militares para a ilha.