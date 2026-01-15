Nos levanta 260 milhões e atinge 85% de dívida verde

A Nos NOS 0,35% contratou 260 milhões de euros em financiamento indexado a objetivos de sustentabilidade, com maturidades até 2031, junto de cinco bancos. O montante substitui linhas existentes, refinanciando as necessidades da empresa previstas para este ano.

Com esta dívida levantada junto do BBVA, Banco BPI, Banco Montepio, CGD e BCP, a Nos passa a ter cerca de 85% da sua dívida ligada a indicadores e metas de sustentabilidade, avança a operadora num comunicado.

“As operações referidas foram contratadas em condições competitivas e enquadram-se na estratégia financeira da Nos, contribuindo para a manutenção de um custo médio de financiamento reduzido, posição de liquidez confortável, otimização do perfil de maturidades e suporte à atividade operacional e aos objetivos estratégicos do grupo”, explica a Nos, na nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nela, a Nos lembra que apresentava, a 30 de setembro de 2025, um rácio de dívida financeira líquida face ao EBITDA (lucro antes de juros, depósitos, depreciações e amortizações) de 1,6 vezes — “abaixo da maioria das empresas do setor das telecomunicações”. Nessa data, a dívida líquida da Nos era de 1.094 milhões de euros.

Assim, os novos financiamentos “refletem a confiança do setor financeiro na estratégia e no perfil de risco do grupo”, acrescenta a empresa.

A Nos não faculta detalhes sobre o tipo de indexação desta nova dívida. Mas, geralmente, neste tipo de instrumento, o credor pode exigir ao devedor um juro superior se um determinado compromisso de sustentabilidade contratado não for cumprido no prazo acordado.