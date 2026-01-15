O software é o novo motor da indústria automóvel. Portugal no centro da inovação automóvel global

Licenciado em engenharia Eletrotécnica de Computadores em Coimbra, responsável pela área de Automotive, com foco em sistemas autónomos, eletrificação e conectividade, José Rui Simões fala-nos da Critical Software, empresa portuguesa de serviços de engenharia que se afirma internacionalmente em vários mercados e setores como automóvel, aeronáutica, defesa, energia, dispositivos médicos e sistemas críticos para banca e seguros.

Sobre o perfil da Critical Software enquanto parceiro tecnológico de referência da indústria automóvel global, destaca a relação estratégica com a BMW, no âmbito da BMW TechWorks, “uma parceria que nasceu da necessidade de adaptação da BMW a tecnologias mais ágeis e que evoluiu para um modelo de colaboração profunda, onde a Critical é hoje reconhecida como um parceiro de engenharia ágil e altamente especializado”.

Neste âmbito de colaboração, “o nosso contributo estende-se a quase todas as áreas de negócio da BMW, com particular enfoque no veículo, desde sistemas de infotainment até às plataformas de condução autónoma e automatizada”. Uma evidência clara de que o automóvel do futuro será cada vez mais definido por software sobre plataformas de hardware, permitindo atualizações remotas, introdução de novas funcionalidades e maior capacidade de evolução ao longo do ciclo de vida do veículo.

José Rui Simões aborda ainda os desafios associados à crescente dependência do software, nomeadamente ao nível da segurança digital, privacidade e regulamentação europeia, bem como os temas da segurança funcional e da conectividade total dos veículos e adianta que “há legislação na união europeia para prevenir a interferência maliciosa nos produtos digitais e no caso dos automóveis acresce ainda o tema da privacidade, mas a regulamentação irá permitir mitigar esses problemas no futuro”, apesar disso, “no futuro teremos os veículos cada vez mais conectados e portanto com risco para além da segurança. A evolução da automatização traz outros desafios com temas ainda para resolver e que permitam garantir a segurança funcional dos veículos”.

Sobre a evolução da condução autónoma, já em utilização em alguns contextos nos Estados Unidos, nomeadamente em auto estradas, e sobre a importância de infraestruturas inteligentes e centros dinâmicos de controlo de tráfego nas cidades do futuro, refere que “só vamos ter autonomia total quando a infraestrutura for inteligente e puder influenciar a segurança rodoviária, sobretudo se essas tecnologias estiverem já integradas nos veículos.”

Sobre a engenharia portuguesa neste domínio da tecnologia, José Rui Simões, da área de Automotive da Critical Software, deixa uma mensagem clara sobre o talento nacional, o papel das universidades portuguesas e a importância da Inteligência Artificial: “É uma tecnologia estruturante que vai definir o futuro, para além das aplicações na condução autónoma, que irão moldar o futuro da mobilidade e da indústria automóvel.”

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

