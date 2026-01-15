OCC organiza formação sobre OE2026, novo ciclo contributivo e dupla autenticação

Ano novo, novo ciclo de formações. A Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) vai organizar uma formação eventual dedicada ao Orçamento do Estado 2026, outras alterações fiscais e IVA na construção civil, mas também ao novo ciclo contributivo e dupla autenticação.

De acordo com a Ordem liderada por Paula Franco, este ciclo formativo realiza-se entre 16 de janeiro e 4 de fevereiro em 31 localidades, nomeadamente em Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Lisboa, Évora, Faro ou Funchal.

Esta formação eventual, que será dada entre as 9h e as 13h e as 14h30 e as 18h30, tem um valor de inscrição, para contabilistas certificados e respetivos colaboradores, de 32 euros com manual em papel ou de 27 euros caso os profissionais optem por manual digital.

No âmbito do Regulamento de Formação Profissional Contínua são atribuídos oito créditos, detalha ainda a OCC.

A formação volta a ser um dos pilares da atuação da Ordem. Para 2026, a OCC tem previsto disponibilizar 1.100 ações de formação aos contabilistas certificados, apostando numa nova modalidade de formação presencial: a “Just in Time”. De acordo com a Ordem, este formato permite “realizar ações de formação presenciais personalizadas sempre que se seja constituído um grupo mínimo de 20 contabilistas certificados, garantindo maior proximidade, flexibilidade e rapidez na resposta”.

Com estas formações, os profissionais poderão obter mais conhecimentos sobre o preenchimento da declaração periódica do IVA, regularização do IVA de créditos incobráveis e de cobrança duvidosa, tratamento contabilístico de imóveis, regime fiscal das mais e menos valias, questões relacionadas com a legislação laboral, entre muitos outros temas.

A Ordem garante, no plano que contém os principais objetivos para 2026, que o “reforço da qualificação, atração e valorização da profissão continuará a ser um eixo estratégico central para a OCC, num contexto em que as exigências regulatórias, tecnológicas e sociais evoluem rapidamente. Desde o acesso à profissão, a formação profissional contínua, na vertente técnica e pessoal, é o garante do exercício da profissão pautado pelos mais elevados valores éticos e profissionais”.