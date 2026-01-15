PLMJ assessora Incus Capital em joint venture com a Europi

A PLMJ assessorou a Incus Capital, consultora de gestão de ativos, na aquisição de uma participação na plataforma logística Ecologis e na constituição de uma joint venture com a Europi para expansão desta plataforma na Europa.

Lançada em 2021, a Ecologis reúne já oito ativos logísticos na área metropolitana de Lisboa e Porto, num total de 140 mil metros quadrados (mais 20 mil metros quadrados em construção) e com inquilinos de relevo na área da logística, distribuição alimentar e operação de e-commerce.

A joint venture agora constituída soma a experiência da Europi e da Incus Capital, visando posicionar a Ecologis como uma das principais plataformas logísticas da Península Ibérica.

O acordo prevê o investimento na aquisição e desenvolvimento de imóveis logísticos de alta qualidade em Portugal e Espanha, reforçando assim a presença da plataforma Ecologis no mercado ibérico.

Do lado da PLMJ, a operação foi liderada por Francisco Lino Dias, sócio e co-coordenador da área de Imobiliário e Turismo, tendo contado ainda com o apoio das equipas de Corporate M&A, Mercado de Capitais e Direito Público – Urbanismo.