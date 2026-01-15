Portugal com 118 empresas e sete regiões de turismo na FITUR 2026

Portugal vai estar representado na edição deste ano da Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), considerada das maiores do mundo, com 118 empresas e as sete agências regionais de turismo, disse esta quinta-feira o Ministério da Economia.

A representação portuguesa, semelhante à do ano passado, terá em Madrid um pavilhão de 880 metros quadrados, o “Stand VisitPortugal”, “inspirado nas ondas do oceano atlântico”, a que se junta “uma área complementar” de 400 metros quadrados “onde estarão representadas entidades de âmbito regional”, como as comunidades intermunicipais e câmaras municipais, segundo informação enviada à Lusa pelo Ministério da Economia.

O “Stand VisitPortugal” será usado pela segunda vez na FITUR, depois de uma primeira apresentação pública em Londres, e “integra tecnologia e materiais sustentáveis”, segundo a mesma informação. O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, viajarão a Madrid para representar Portugal na FITUR.

Os primeiros dias da feira (21 a 23 de janeiro) são dedicados aos profissionais, enquanto no fim de semana (24 e 25 de janeiro) o foco está em outros visitantes e consumidores finais. Nesses dois dias do fim de semana, o stand de Portugal na FITUR transforma-se num espaço de apresentações e degustações de produtos regionais, que incluirá ainda música e outros eventos, segundo o programa a que a Lusa teve acesso.

A FITUR decorre este ano de 21 a 25 de janeiro, com mais de 10 mil empresas e 161 países representados. Segundo dados divulgados esta semana pela organização, o número de empresas representadas nesta 46.ª edição a FITUR cresceu 5% em relação a 2025 e o número de países e territórios presentes aumentou 9%.

“Juntaram-se 18 países à FITUR 2026, sobretudo de África e da Ásia-Pacífico, regiões que, segundo a ONU Turismo, lideraram o crescimento mundial com mais 10% e mais 8% de chegadas, respetivamente”, disse a FITUR, num comunicado.

A expetativa é que a FITUR 2026 receba pelo menos o mesmo número de visitantes de 2025, cerca de 255 mil pessoas, entre profissionais e público em geral, prevendo-se um impacto económico em Madrid superior aos 500 milhões de euros (mais do que os 455 milhões do ano passado).

As feiras de atividades são um “reflexo fiel” dos setores que representam e, por isso, a FITUR, a primeira grande destas iniciativas no calendário internacional do ano do setor, volta a antecipar grandes dinâmicas no turismo global, disse na terça-feira José Vicente de los Mozos, o presidente da IFEMA MADRID.

A IFEMA é o espaço de feiras e exposições da capital espanhola e uma das entidades organizadoras da FITUR. “Podemos dizer que somos a maior feira do mundo em visitantes profissionais”, sublinhou Vicente de los Mozos, que acrescentou que os números da FITUR 2026 “reafirmam o papel” desta feira como “o ponto de encontro de referência do mercado global do turismo, refletindo a robustez e a maturidade de uma indústria em expansão”.

A 48.ª edição da FITUR tem o México como país convidado. Espanha, anfitriã e organizadora da FITUR, recebeu um recorde de 97 milhões de turistas estrangeiros em 2025, segundo uma estimativa oficial divulgada hoje. Aproximou-se, assim, dos 100 milhões que recebeu França em 2024, ano em que os dois países foram os maiores destinos turísticos do mundo.